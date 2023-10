Marktüberblick

Die steigenden Renditen haben die Anleihen zu Fall gebracht. Der TLT-Anleihe-ETF in den USA notierte im November 2021 noch bei 145 USD und gestern bei ca. 85 USD. Ein gewaltiger Kurseinbruch in den Rentenmärkten.Die Frage ist - wie lange wird diese Bewegung noch anhalten oder befinden wir uns womöglich schon im Bereich eines Tiefs? Die Umsätze in den vergangenen beiden Wochen beim TLT deuten auf einen finalen Ausverkauf hin. Das ist interessant, da beim Tief im Herbst 2022 das Volumen bei weitem nicht so hoch war:Die inverse Zinsstruktur, die seit März 2022 in den USA vorliegt, normalisiert sich nun seit Juli. Die von vielen erwartete Rezession, die sehr oft bei einer inversen Zinskurve eintritt, blieb bislang aus:Die steigenden Renditen haben für einen massiven Einbruch in den Rentenmärkten gesorgt. Problematisch erscheint weiterhin das Tempo der Zinserhöhungen und die Tatsache, dass die FED kaum Zeit gegeben hat, die höheren Zinsen in die Märkte wirken zu lassen.Auf der anderen Seite hat die FED nun einen gewaltigen Spielraum für Zinssenkungen, sobald sich die Wirtschaft gen Süden neigt und ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie diese "Freiheit" auch nutzen wird.Der stärkste Anstieg der Renditen sollte hinter uns liegen, auch wenn die FED weiterhin mit "hawkischen" Kommentaren auf die Märkte einwirkt. Heute kommen um 14:30 Uhr weitere Arbeitsmarktdaten. Je schwächer der Arbeitsmarkt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Rendite-Top erreicht ist.Silber im Bereich der Jahrestiefs. Auch hier der RSI stark überverkauft mit Ansätzen zu drehen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.