Glencore - Rohstoffe werden gefragt bleiben

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore zeigt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne. Weder Bullen noch Bären können hierbei überzeugend abliefern. Nach Adjustierung der Abwärtstrendlinie, vom Hochpunkt des Jahresauftakts ausgehend, bleibt eben jene Kursschwäche intakt. Jedoch die Unterstützungszone von 4,70 bis 4,80 EUR stetige Nachfrage zu wecken scheint. Da Rohstoffe gefragt bleiben werden, könnte sich die Aktie bei einem Anstieg über 5,40 EUR zu weiteren Aufschwüngen bis über den Widerstand von 5,51 EUR bzw. 5,77 EUR hinaus aufmachen. Zumindest wäre dann auch der Abwärtstrend sowie das Seitwärtsgeschiebe beendet.Sinken die Notierungen hingegen unter das Niveau das Unterstützungsniveau von 4,73 EUR zurück, wären umgehend die Bären wieder Vorteil, sodass anschließend weitere Abgaben bis 4,10 EUR und darunter bis zum Level von 3,90 EUR einkalkuliert werden müssten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.