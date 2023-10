Super-Virus, Super-Rakete & Tönerne Füße

Ein Skandal erschüttert Neuseeland, wurde doch bekannt, daß sich hohe Gesundheitsbeamte von der C19-Impfung befreien konnten und das verheimlichen mußten.Deutschland taumelt weiter. Offshore-Windenergie ist gar nicht so günstig wie immer propagiert. Der durch Cum-Ex schwer in die Bredouille geratene Olaf Scholz hat in NRW wohl ministeriale Schützenhilfe erhalten. Mit der Moral gleitet die Wirtschaft abwärts, erneut besonders stark ist die Baubrancheh betroffen.In Berlin forscht Christian Drosten an einer gefährlichen C19-Variante. Daß das Labor nicht die höchste Sicherheitsstufe hat, scheint kein Hindernis.Auch der US-Koloß taumelt. Mit der (temporären) Dollarstärke gehen Bond- und Aktienverluste einher. Besonders betroffen sind wieder die Regionalbanken. Der Aktienmarkt sieht hochgradig gefährdet aus.Rußland hat erfolgreich seine Super-Rakete "Burevestnik" getestet, die eine fast endlose Reichweite hat. Damit verbunden wird die Warnung vor einem Angriff auf Rußland ausgesprochen, den die Angreifer nicht überleben würden. Derweil soll die ukrainische First Lady in New York Schmuck für über eine Million Dollar gekauft haben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)