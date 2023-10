Gold hielt sich im September extrem gut gegen steigende Realzinsen

Wie wir auf diesen Seiten wiederholt erörtert haben, wird der Goldpreis seit fast einem Jahrhundert von westlichen institutionellen Geldgebern bestimmt, und von 2006 bis Februar 2022 bestand eine enge umgekehrte Korrelation zwischen dem Goldpreis und der Rendite 10-jähriger inflationsgeschützter Staatsanleihen (TIPS), die die Realzinsen widerspiegeln. Dann, Anfang 2022, begannen sich die Dinge zu ändern.Zu Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022, als der Westen die Dollar-Vermögenswerte Russlands einfror, begann der Goldpreis höher zu treiben als der Preis, den das "TIPS-Modell" zuvor nahegelegt hatte. Dollar-Anlagen waren risikoreicher geworden - neben der Tatsache, dass das TIPS-Modell von Anfang an nicht tragfähig war - und zogen die Anleger in Gold. Anfangs war ich vorsichtig mit der Aussage, dass die Änderung des Goldpreises von Dauer sei. Nach einigen Monaten, im November 2022, schrieb ich jedoch, dass sich Gold in einer Übergangsphase befindet. Krieg, Inflation und Insolvenzrisiko hatten die Wahrnehmung des Marktes, wie Gold bewertet werden sollte, verändert. Zum Positiven hin, das heißt.Im Juli wies ich erneut darauf hin, dass der Goldpreis im Vergleich zu den Realzinsen eine enorme Stärke aufweist. Außerdem habe ich im August gezeigt, dass der Westen die Kontrolle über den Goldpreis verliert. Neunzig Jahre lang wurde der Goldpreis an Großhandelsmärkten wie London und der Schweiz festgelegt, doch Ende 2022 und Anfang 2023 begann der Osten, den Westen zu überstimmen.Um einen besseren Überblick über das zukünftige Schicksal des Goldes zu erhalten, habe ich den Goldpreis-TIPS-Modell-Tracker entwickelt, der die Stärke oder Schwäche des Goldes gegenüber dem TIPS-Modell auf monatlicher Basis anzeigt. In Zukunft werden wir den Tracker mit anderen Parametern ergänzen, z. B. mit Statistiken über den weltweiten grenzüberschreitenden Handel, um einen besseren Überblick über das Marktgeschehen und seine Entwicklung zu erhalten.