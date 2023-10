Defla XXL  Warten auf Interpretation

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Dieser Artikel wird kurz.Die Woche war geprägt von weiterer Angst, das Zinsniveau könnte wie im DotPlot angekündigt, so lange hoch bleiben, dass es fast alle betrifft (Sie neue Kredite nach Ablauf der alten Fixlaufzeiten zum viel höheren Zinsen aufnehmen müssen).Danach die Daten:US Non-farm payrolls kamen mit 336K vs. 158K Erwartung besser herein, das sprach für eine noch brutalere FED (warum eigentlich?) US Lohnsteigerungen kamen mit 0,2% vs. 0,3% Erwartung. Nur diese sind ja in der Lage, Kaufkraft zu erhöhen und damit theoretisch Inflation anzuheizen. Das spricht für eine weichere FED.Und so verlief die Woche:GoldWeiter abwärts und dann ganz zum Wochenschluß ein Hopser nach obenSPX 500Weiter abwärts und dann ganz zum Wochenschluß ein Hopser nach oben2-jährige StaatsanleiheWeiter abwärts und dann ganz zum Wochenschluß ein Hopser nach obenNur im BitCoinIst noch immer kein Kredit drinnen.Und mehr gibt es nicht zu berichten. Es kommt jetzt darauf an zu hören, wie die FED diese Daten interpretiert. Das Einzige in diesen Daten, was "inflatorisch" sein könnte, geht eindeutig zurück.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.com[i]Hinweis Redaktion: Christian Vartyan ist Referent (am Freitag, den 10.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.[/i]