Kitco-Umfrage: Analysten & Kleinanleger gleichermaßen geteilter Meinung gegenüber Gold

Nach einer ununterbrochenen Reihe von Tagesverlusten, seit die US-Notenbank am 20. September die Zinsen unverändert gelassen hat, und nachdem der US-Arbeitsmarktbericht den Kassapreis auf ein neues Siebenmonatstief von 1810,46 Dollar gedrückt hat, schien der Goldpreis am Freitag endlich auf seinen ersten positiven Abschluss seit zwei Wochen zuzusteuern. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (38%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ebenfalls waren fünf (38%) der Meinung, dass der Goldpreis sinken wird. Drei (23%) blieben eher neutral eingestellt.Außerdem gaben 528 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 227 (43%) der Ansicht, dass Gold in dieser Woche steigt. Weitere 222 (42%) erwarten einen Preisrückgang, während 79 (15%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de