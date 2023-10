Sicherer Hafen Gold steigt; Anleger flüchten zur Sicherheit vor Konflikten im Nahen Osten

Der Goldpreis kletterte am Montag um mehr als 1%, da die dramatischen Zusammenstöße zwischen israelischen und Hamas-Kräften am Wochenende das Risiko eines größeren Nahostkonflikts erhöhten und einen Ansturm auf sichere Anlagen wie Goldbullion auslösten, berichtet Reuters . Israel bombardierte am Sonntag die palästinensische Enklave Gaza und tötete Hunderte von Menschen als Vergeltung für einen der blutigsten Angriffe in seiner Geschichte, als die islamistische Gruppe Hamas am Samstag in israelischen Städten wütete."Nach den geopolitischen Ereignissen vom Wochenende hat Gold seinen Status als sicherer Hafen wiedererlangt", so City Index Senior Analyst Matt Simpson. "Wir sehen das Potenzial, dass Gold auf 1.880 Dollar zusteuert, aber solange die Anleiherenditen nicht deutlich sinken, bezweifle ich, dass es in absehbarer Zeit die Marke von 1.900 Dollar durchbrechen kann." Die ausufernde Gewalt droht einen neuen großen Krieg im Nahen Osten auszulösen, was die Ölpreise in die Höhe treibt und die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen, dem Dollar, dem japanischen Yen und Gold erhöht.Der Aufwärtstrend des Goldpreises wurde jedoch durch starke US-Wirtschaftsdaten gebremst, die die Ansicht untermauerten, dass die US-Notenbank ihren geldpolitischen Straffungszyklus in nächster Zeit wahrscheinlich nicht beenden wird. Die Daten der vergangenen Woche zeigten, dass die Beschäftigung in den USA im September so stark gestiegen ist wie seit acht Monaten nicht mehr, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet. Ein positiver Inflationsbericht im Laufe der Woche könnte den Weg für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr ebnen. Höhere US-Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold, das keine Zinsen abwirft.© Redaktion GoldSeiten.de