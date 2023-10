Gold - Kurssprung an zentraler Unterstützung

Mit einem sprunghaften Preisanstieg um knapp ein Prozent startet der Goldpreis den Handel in der neuen Woche und kann direkt die Hürde bei 1.840 USD aus dem Weg räumen. Damit entfernt sich der Wert weiter von der zentralen Unterstützung bei 1.807 USD, an die er im Rahmen der steilen Verkaufswelle der letzten Wochen eingebrochen war. Ein mittelfristiges Verkaufssignal rückt so auch temporär wieder in die Ferne.Der Abwärtstrend der letzten Wochen ist dennoch nicht ausgestanden und könnte schon auf dem aktuellen Niveau in eine neue Runde gehen. Kurse unter 1.825 USD wären dabei das erste Zeichen für einen weiteren Angriff auf 1.807 USD, der unter der Marke zu einem Einbruch auf 1.770 und ggf. 1.735 USD führen dürfte.Sollte sich der Goldpreis dagegen über 1.825 USD behaupten und auch den Bereich um 1.855 USD überwinden können, stünde ein Pullback an die ehemalige Unterstützungszone um 1.884 USD auf der Agenda. Dort dürfte der Kurs allerdings nach unten abprallen. Eine bullische Trendwende wäre derzeit erst bei einem Anstieg über 1.892 - 1.900 USD gelungen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)