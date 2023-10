Update zu den Staatsanleihen

Im Preisballon der Staatsanleihen muss sich Giftgas befunden haben. Es scheint, dass die Anleihehändler davon überwältigt wurden und das Bewusstsein verloren, während sie noch an ihren Schreibtischen saßen und den Finger auf der Verkaufstaste hatten. Wir wissen natürlich, dass es für alle Verkäufer Käufer gibt; aber zu welchem Preis? Das Gleichgewicht auf dem Anleihemarkt ist wie eine Fata Morgana inmitten eines Wüstensandsturms - es ist nirgendwo zu finden. Hier ist der neueste Chart ( Quelle ) für TLT, den 20+ Year Treasury Bond ETF.Der Chart zeigt die Handelsaktivitäten der letzten zwei Wochen, beginnend mit Montag, dem 25. September, und endend mit Freitag, dem 6. Oktober. In diesen zehn Handelstagen verzeichnete TLT Verluste von insgesamt fast 8%. Für etwas anderes als US-Staatsanleihen mag das nicht so schlimm erscheinen, aber... Dies sind US-Schatzanleihen. Sie sind eine langfristige Version der gleichen Wertpapiere, die als Standard für "risikofreie" Anlagen gelten.Ja, wir wissen, dass eine längere Laufzeit mit einem höheren Zinsrisiko verbunden ist. Aber selbst wenn man sich dieses Risikos bewusst ist, ist es kein großer Trost, wenn man mit ansehen muss, wie eine "sichere", mit AAA bewertete, einkommensorientierte Anlage, die jährliche Zinszahlungen und die Rückzahlung des gesamten Geldes bei Fälligkeit verspricht, in Rauch aufgeht. Vergessen wir nicht, dass hinter diesen Anleihen der "volle Glaube und Kredit der Regierung der Vereinigten Staaten" steht. Das sollte jeden beruhigen und sicher fühlen lassen.Es hat vier Jahrzehnte gedauert, bis die US-Notenbank die Zinssätze für dieselben US-Staatsanleihen, die derzeit 4,7% abwerfen, von über 15% auf nahezu null gesenkt hat. Um die Zinssätze wieder auf ein historisch normales Niveau zu bringen (so weit sind wir noch nicht), haben wir drei Jahre lang Geldvernichtung ertragen. Die letzten zwei Wochen haben den Aderlass beschleunigt, und der Patient wird vielleicht keine Transfusion bekommen.Der Rückgang der US-Staatsanleihen hält an. Der prozentuale Rückgang der Kurse von Staatsanleihen seit 2020 beläuft sich inzwischen auf mehr als 53%. Die Auswirkungen sind auf allen Märkten zu spüren, auch bei Autokrediten, Hypotheken, Privatkundenkrediten usw. Ein Zusammenbruch der Kreditvergabe (denken Sie an 2008) ist eine sehr reale Möglichkeit, ebenso wie ein Einbruch der Aktienkurse. Niemand ist davor gefeit. Fragen Sie einfach die Silicon Valley Bank. Die Dinge werden noch schlimmer werden, bevor sie besser werden; viel schlimmer für viel länger. (siehe auch " Bond Market Tells The Real Story ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 8. Oktober 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.