Zyklische Kräfte

Heute setze ich meine Serie über die Theorien zum globalen Konjunkturzyklus fort, die - wahrscheinlich nicht zufällig - alle auf große Veränderungen in den nächsten Jahren hindeuten. Es kann einige Zeit dauern, bis ich sie abschließen kann, da ich immer wieder neues Material finde. Bevor wir beginnen, möchte ich (vorsichtig) eine Kritik zurückweisen, die ich immer wieder höre. Einige Leser sagen, dass diese Zyklustheorien nur "Kurvenanpassungsversuche" sind, mit denen versucht wird, aus nützlichen Daten vorgegebene Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist immer ein Risiko bei jeder Art von Analyse. Der Bestätigungsfehler ist eine mächtige Kraft, und wir alle müssen ihm aktiv widerstehen.Zwei Punkte: Erstens: Die Vorstellung, dass sich die Geschichte der Menschheit nach immer wiederkehrenden Mustern abspielt, ist einfach Realität. Wir Menschen sind ein sich wiederholendes Muster. Wir leben unser Leben und bringen in der Regel weitere Menschen hervor, deren Persönlichkeiten wir formen, und diese tun dann das Gleiche, mit leichten Unterschieden. Das Gleiche geschieht mit Gruppen von Menschen: Familien, Dörfern und Nationen. Sie entwickeln und verändern sich in einem Prozess, der viele Wiederholungen beinhaltet. Vielleicht ist "Zyklus" nicht das richtige Wort dafür, vielleicht sollte es ein Muster sein, aber ich denke, beide beschreiben den Prozess.Übrigens hat auch die Natur selbst ohne den Menschen Zyklen: die Sonne, der Mond, die Jahreszeiten. Tiere und Insekten haben identifizierbare Lebenszyklen, in denen ihre Population wächst und schrumpft. Ich halte es für durchaus plausibel, ja sogar für wahrscheinlich, dass ähnliche Prozesse dazu beitragen, die menschliche Zivilisation auf eine Art und Weise zu formen, die für uns, die wir von außen darauf schauen, offensichtlich wäre.Zweitens beruhen die von mir beschriebenen Zyklen/Muster alle auf unterschiedlichen Beobachtungen, kommen aber in Bezug auf das Fin de Siècle - das Ende des Zyklus oder der Periode - aus völlig unterschiedlichen Gründen zu denselben allgemeinen Schlussfolgerungen. Ja, sie verwenden die Linse der Geschichte, und diese Geschichte ist für alle die gleiche, aber sie sehen eine Reihe von Gründen für die Periodizität in diesen Zyklen.Wenn fünf verschiedene Systeme alle zu derselben (allgemeinen) Schlussfolgerung kommen, dann sollten wir vielleicht aufpassen. Ich weiß, dass die Zukunft unbekannt ist und viele Dinge passieren können, aber das haben alle Menschen, Länder und Kulturen gesagt, bevor sie ihre eigene Krise hatten. Selbst wenn Sie das alles nicht glauben, sollten diese Ideen dennoch aufschlussreich sein.Sie helfen Ihnen dabei, darüber nachzudenken, wie das, was wir gerade durchmachen, zu erklären wäre. Sie können Wege aufzeigen, wie man das Beste daraus machen kann. Seien Sie aufgeschlossen; wir alle können noch viel lernen. Ein letzter Gedanke: Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass die US-Kultur (und ein Großteil der Welt in anderer Hinsicht) in Aufruhr ist, dann haben Sie nicht aufgepasst.Ich werde einfach einige der Themen aufzählen, mit denen wir konfrontiert sind. Ich beziehe hier keine Position, sondern stelle lediglich fest, dass es sich um Themen handelt, die uns zu spalten scheinen. Howe, Friedman, Terchin, Dalio und ich sind alle der Meinung, dass "auch dies vorübergehen wird". Aber nicht ohne eine Krise. Wir sind mit Spannungen konfrontiert, wie ich sie noch nie erlebt habe, nicht einmal in den Tagen der Vietnam-Proteste.Damals ging es nur um den Krieg. Jetzt geht es um die Kriminalität und nicht um die Verhaftung von Dieben, die einfach Läden ausrauben. Irgendwie ist es grausam, junge Diebe zu verfolgen, die in manchen Gegenden offensichtlich die Erlaubnis zum Stehlen haben (und das scheint sich auszubreiten), und sich nicht um die Notlage der kleinen Geschäftsinhaber zu kümmern, die zusehen müssen, wie ihr Leben verschwindet.Einwanderung. Bildung auf allen Ebenen. Rasse. Seit wann ist die Geschlechterfrage so brisant geworden? Gott bewahre uns davor, die Dysfunktionalität der Politik sowohl auf nationaler als auch auf staatlicher und sogar auf lokaler Ebene zu erwähnen, wo beide Seiten die jeweils andere entweder als gefühllose, rücksichtslose, rückfällige Troglodyten oder als extreme Sozialisten verteufeln, die die Kultur des Landes niederreißen und die gesellschaftlichen Sitten diktieren wollen.Wohlstand und Einkommensungleichheit? Kulturkriege? Erwähnen wir überhaupt das ganze Klimakrisendebakel? (Geflüster: Darf ich sagen, dass sich die Pharmaindustrie nicht mit Ruhm bekleckert hat, als sie unser Vertrauen in "die Wissenschaft" zerstörte, die jetzt einen Beigeschmack von Big Brother hat? Wie konnte das geschehen?) Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.Ich glaube, dass die meisten Menschen quer durch das politische Spektrum glauben, dass noch mehr Unruhen kommen werden. Hinzu kommen die Staatsverschuldung und die Finanzkrise. Das alles führt zu dem, was ich für den Großen Reset halte. Aber heute werden wir uns eine andere Sichtweise der Zyklen ansehen, die Nationen zum Scheitern und dann zur Reform bringen. Wir werden diese Phase überstehen. Ich hoffe, dass diese Serie Ihnen helfen wird, Ihren persönlichen Weg zu finden.Ray Dalio, der Gründer des riesigen und sehr erfolgreichen Hedgefonds Bridgewater Associates, ist vielen meiner Leser ein bekannter Name. Ich habe seine Arbeit von Zeit zu Zeit zitiert. Im Jahr 2019 hatten wir einen kleinen Dialog, als ich einige seiner Arbeiten in Frage stellte. Wir sind uns nicht immer über Einzelheiten einig, aber ich halte Ray für einen der größten Denker der Finanzbranche. Und obwohl ich pingelig sein kann (und wahrscheinlich auch sein werde), denke ich, dass er im Allgemeinen mit seinen Diagnosen richtig liegt.Als Schriftsteller hat Ray wahrscheinlich das beste Verhältnis von Informationen zu Wörtern, das ich je gesehen habe. Im Ernst, man muss ihn wirklich einen Absatz nach dem anderen lesen und dann eine Stunde lang spazieren gehen und darüber nachdenken. Man kann natürlich auch überfliegen, aber dann verpasst man eine Menge. Alles, was Ray schreibt, ist hochkantiger intellektueller Raketentreibstoff.Mit 576 Seiten ist Rays "Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail" von 2021 ein Magnum Opus. Allein für eine angemessene Zusammenfassung würde ich 10 Artikel brauchen. Ich habe aufrichtig die Absicht, dies nicht zu tun und stattdessen nur auf einige der lehrreichsten Höhepunkte hinzuweisen. Man kann eine Menge über einen Autor sagen, wenn man weiß, wer ihn unterstützt. Hier sind ein paar bekannte Namen von der Amazon-Seite des Buches:Diese heterogene Gruppe ist sich nicht in vielem einig, aber sie alle haben viel von Rays Gedankengut profitiert. Das sollte Ihnen etwas sagen. Was auch immer Sie bereits glauben, die Lektüre von Ray Dalio wird Sie in Frage stellen. Für mich hat es das auf jeden Fall getan.