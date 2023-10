Platin - 1:2 für die Bären

Quelle Chart: stock3

Schien es zur vergangenen Analyse vom 18. September noch so, als könnten die Bullen wieder auftrumpfen, so lässt sich nach deren Scheitern und wieder aufkeimender Preisschwäche wenig Positives berichten. Das Industrie- und Edelmetall Platin sackte deutlich unter das Unterstützungsband von 887 bis 902 USD zurück generierte ein frisches Verkaufssignal. Heute bereits mit Intraday-Gewinnen über 887 USD, zieht es die Notierungen gegenwärtig bereits wieder runter, sodass weiter rückläufige Notierungen bis 827 USD einkalkuliert werden sollten. Ein klassisch bärischer Pullback könnte sich hier darstellen.Zur Entspannung der gegenwärtig kritischen Lage, einzig man ist Short positioniert, bedarf es eines dynamischen Anstiegs über 902 USD je Unze. Selbst dann wären zwar noch genügend Hürden vorausliegend - wie bspw. 943, 967 oder das wichtige Level von 987 USD - allerdings das jüngste Verkaufssignal zumindest relativiert wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.