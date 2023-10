Gold bei Mitte 1.800 Dollar; Nahostkrieg deutet auf vorsichtige Neubewertung & gemäßigte Rally hin

Als Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und Hamas hat sich der Goldpreis am Montag über der Marke von 1.800 Dollar eingependelt, aber die Erholung des sicheren Hafens wird davon abhängen, wie weit sich die Krise auf das Öl und andere globale Märkte auswirkt, so die Analysten. Aus technischer Sicht scheint die Markterholung trotz der Nahostkrise maßvoll zu sein, so Sunil Kumar Dixit, technischer Chefstratege bei SKCharting.com laut Investing.com "Gold hält sich stabil oberhalb von 1.850-1.855 Dollar und scheint es nicht eilig zu haben, die bei 1.832 Dollar hinterlassene Lücke zu schließen", meinte Dixit mit Blick auf den Kassapreis. "Eine unmittelbare Unterstützung wird bei 1.845 Dollar gesehen, die, wenn sie durchbrochen wird, einen Rückzug in Richtung der Lücke bei 1.832 Dollar auslösen kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.858 Dollar wird den Goldpreis in Richtung der nächsthöheren Marke von 1.880 Dollar als erste Station treiben."John Kilduff, Partner beim New Yorker Energie-Hedgefonds Again Capital, der seit zwei Jahrzehnten die Auswirkungen der geopolitischen Unruhen im Nahen Osten auf das Öl analysiert, verglich die Krise mit dem "Reset", den sich diejenigen erhofft hatten, die nach einem schwachen Start im Oktober auf eine Trendwende bei den beiden Vermögenswerten hoffen.Wie stark die Krise die Preise - insbesondere die Ölpreise - in die Höhe treiben wird, hängt davon ab, wie stark die Rohölproduktion und -exporte davon betroffen sind, d. h. um wie viele Barrel es sich handelt und wie sich diese zu dem bereits durch die OPEC+-Produktionskürzungen verknappten globalen Ölangebot verhalten, so Kilduff.© Redaktion GoldSeiten.de