Gold erreicht wegen Sorgen um den Nahen Osten und vorsichtiger Fed 1-Wochen-Hoch

Der Goldpreis erreichte am Dienstag den höchsten Stand seit mehr als einer Woche, nachdem er einen Tag zuvor aufgrund der gestiegenen Marktunsicherheit infolge des Nahostkonflikts deutlich zugelegt hatte, während die zurückhaltenden Äußerungen der obersten US-Notenbanker den Dollar und die Anleiherenditen belasteten, berichtet Reuters Der Goldpreis stieg am Montag um 1,6% und verzeichnete damit den größten Anstieg an einem Tag seit fünf Monaten. Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der palästinensischen Islamistengruppe Hamas ließen die Nachfrage nach sicheren Anlagen und Öl steigen. Der Konflikt droht den Anlegern mehr Volatilität zu bescheren, was die Unsicherheit vor der Saison der Unternehmensgewinne und den entscheidenden US-Inflationsdaten in dieser Woche noch erhöht."Die Ereignisse im Nahen Osten waren ein Katalysator für die Erholung des Goldpreises von seinem überverkauften Zustand", so Kyle Rodda, Finanzmarktanalyst bei Capital.com. Längerfristig werden jedoch die US-Zinsen der größere Treiber sein, meinte er und fügte hinzu, dass die Renditen im Allgemeinen sehr positiv sind "und das ist Kryptonit für Gold". Gold gilt in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit als sichere Anlage, aber da es keine Zinsen abwirft, verliert es tendenziell an Attraktivität, wenn die Zinsen steigen.Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen fielen deutlich von ihren Höchstständen von 2007 zurück, und der Dollar-Index gab nach, als hochrangige Fed-Vertreter am Montag andeuteten, dass steigende Renditen langfristiger Anleihen die Fed von weiteren Erhöhungen ihres kurzfristigen Leitzinses abhalten könnten. Die Äußerungen des stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Philip Jefferson und der Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, veranlassten die Anleger dazu, die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen der Fed zu verringern. Die Märkte warten nun auf das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank, das am Mittwoch veröffentlicht wird.© Redaktion GoldSeiten.de