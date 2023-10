Israels Krieg mit der Hamas rückt Gold als sicheren Hafen in den Mittelpunkt

Die Nachfrage nach sicheren Häfen gibt dem Goldpreis neuen Auftrieb, da die Anleger auf den brutalen Angriff der Hamas auf Israel am Samstag reagieren, berichtet Kitco News . Obwohl die Nachfrage nach sicheren Häfen Gold langfristig nicht durchgängig unterstützt hat, stellen einige Analysten fest, dass die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nur der jüngste geopolitische Faktor ist, der das Edelmetall auch im Jahr 2024 unterstützen wird.Am Sonntag erklärte die israelische Regierung offiziell den Krieg und gab grünes Licht für "signifikante militärische Schritte" zur Vergeltung gegen die Hamas nach dem Überraschungsangriff vom Samstag, bei dem Hunderte von Israelis getötet wurden. Analysten weisen darauf hin, dass die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte weiterhin empfindlich auf eine Eskalation des Krieges reagieren werden. Politische Analysten merken an, dass wachsende Spannungen den Iran und die USA in den Konflikt hineinziehen könnten, was sich auf die Energiemärkte und die Inflation auswirken könnte."Es ist schwer vorherzusagen, in welchem Umfang die Preise auf geopolitische Schocks reagieren werden. Die Tatsache, dass die USA und der Iran in die Turbulenzen hineingezogen werden, deutet darauf hin, dass die Spannungen weiter eskalieren könnten. Aus preislicher Sicht dürfte die Marke von 90 Dollar je Pfund ein gutes Angebot für US-Rohöl schützen, da eine Eskalation und eine Verlängerung der Spannungen im Nahen Osten der letzte Strohhalm sein könnte, der die Welt an den Rand einer Rezession bringen und den Appetit auf Öl dämpfen könnte. Es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen", erklärte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank, in einer Notiz vom Montag.Obwohl Gold das Potenzial hat, weiter zu steigen, sieht Ozkardeskaya jedoch keine nachhaltige Erholung des Edelmetalls, solange die Anleiherenditen hoch bleiben."Das Aufwärtspotenzial reicht bis zu einem weit entfernten Wert von 2.000 Dollar je Unze, aber die Gewinne aufgrund der geopolitischen Spannungen werden voraussichtlich nicht lange anhalten. Entscheidend für die mittel- und langfristige Entwicklung von Gold werden die US-Renditen sein. Im Moment befinden sie sich auf einem Aufwärtstrend", meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de