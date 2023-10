Tearlach Resources entdeckt Pegmatite mit Beryll- und Nb-Ta-Oxidmineralisierung

Proben-nr. Ostaus-richtNordaus-richtuHöhe (m) Lithologie Be (ppm) Rb (ppm) Cs (ppm) Nb (ppm) Sn (ppm) Ta (ppm)

ung ng

(mE) (mN)

965175 453638 5480274 434 Aplit 35 95 17,9 22 8 33,1

965172 453777 5480374 432 Aplit 95 392 25,4 24 10 42,2

965166 453725 5480318 431 Aplit 132 180 12,7 37 4 68,2

965163 453778 5480376 433 Aplit 133 320 28,0 37 20 64,4

965154 454491 5480591 430 Pegmatit/Aplit 169 1070 155,0 55 85 87,3

965217 454469 5480101 434 Felsblöcke (Pegmatit) 212 2030 67,9 61 108 20,4

965209 452656 5481030 452 Bruchstücke (Granit) 220 450 22,5 83 8 71,3

965118 454531 5479699 421 Pegmatit/Aplit 108 1640 112,0 28 33 21,4

965119 454532 5479699 420 Pegmatit/Aplit 317 644 41,2 48 107 34,3

VANCOUVER, 10. Oktober 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Pegmatitgestein der Georgina-Konzessionen in Jellicoe im Nordwesten der Provinz Ontario während des Explorationsprogramms im Sommer 2023 wichtige Indikatormineralien für eine Lithiummineralisierung (d.h. Beryll und Nb-Ta-Oxidmineralien) aufgefunden wurden. Das Projektgelände befindet sich 9 km östlich des von der Firma Rock Tech Lithium explorierten Projekts Georgia Lake, die dort in den Spodumen-Pegmatiten nach einer Lithiummineralisierung sucht. Es wurden damit auf dem Projektgelände erstmals Beryll und Nb-Ta-Oxide aufgefunden.- Im Rahmen von Probenahmen in den neu abgesteckten Claims des Projekts Parks Lake wurden Seltenerd-Pegmatite aufgefunden, die eine Beryll-, Nb-Ta-Oxid- und Granatmineralisierung aufweisen.- In Probe Nr. 889509 aus dem Projekt Parks Lake war eine bis zu 5 cm mächtige Beryllmineralisierung enthalten (Abbildung 1).- Probe Nr. 889654 aus dem Projekt Parks Lake wies eine Nb-Ta-Oxidmineralisierung mit einem Durchmesser von 5 cm auf (Abbildung 2).- Die Probenanalyse deutet auf anomale Be-, Rb-, Cs-, Nb-, Ta- und Sn-Werte in den Pegmatiten des Konzessionsgebiets hin.- Nachdem Vorkommen von Beryll und Nb-Ta-Oxiden typischerweise mit einer Lithiummineralisierung assoziiert sind, wird das Geologenteam von Tearlach Zielgebiete in der Streichrichtung der Aufschlüsse aus Seltenerd-Pegmatit ins Visier nehmen.In den Georgina-Konzessionen wurden zwei Explorationsziele ermittelt, die Seltenerdmineralisierungen mit anomalen Gehalten an Be, Rb, Cs, Nb, Sn und Ta beherbergen. In beiden Explorationszielen besteht die Möglichkeit, dass eine Lithiummineralisierung in Form von Spodumen enthalten ist. Bei diesen Explorationszielen handelt es sich um Iris Lake und Parks Lake (Abbildung 4).Das Explorationsziel Iris Lake wurde ursprünglich anhand von Granat-, Muskovit- und Aplitfunden (natriumreicher Pegmatit) in diesem Gebiet ermittelt. Die Analyseergebnisse von sieben Proben mit anomalen Seltenerdgehalten rund um den Iris Lake bestätigen das Potenzial einer Seltenerdmineralisierung (Tabelle 1).In Tabelle 1 sind die Analyseergebnisse der Pegmatitproben mit anomalen Seltenerdgehalten, die bis dato in den Georgina-Konzessionen aufgefunden wurden, dargestellt. Diese Proben wurden - mit Ausnahme der Proben Nr. 965118 und 965119 - allesamt entlang eines in Ost-West-Richtung verlaufenden Pegmatit-Trends entnommen (Abbildung 4). Iris Lake befindet sich 780 m nördlich von Parks Lake und verfügt über eine hervorragende Straßenanbindung (Camp 51 Road). Iris Lake wurde nach den wilden Lilien benannt, die entlang der Uferzone wachsen. Das Geologenteam von Tearlach hat weitere Proben in Streichrichtung des Pegmatit-Trends Iris Lake entnommen; die entsprechenden Analyseergebnisse stehen noch aus.Im Anschluss an die Entdeckung von natrium- und kaliumreichen Pegmatiten am Iris Lake führte Tearlach Absteckungsaktivitäten auf den feien Flächen bei Parks Lake durch (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2023). Die vorstehenden Auswertungen haben die fraktionierte Ausprägung der Pegmatite bei Iris Lake und auch bei Parks Lake (Proben Nr. 965118 und 965119) bestätigt. Das Pegmatit-Lagerstättenmodell hat ergeben, dass die Pegmatitschmelzen fraktioniert vorliegen und von taubem Gestein bis hin zu Anreicherungen von Be bzw. Be+Nb bzw. Be+Ta+Li reichen (Abbildung 3). Die Anreicherung mit Seltenen Erden (d.h. Be, Rb, Cs, Nb, Sn und Ta) lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Lithiummineralisierung im Nahbereich schließen. Danach begannen die Geologen von Tearlach in Booten mit der Kartierung auf dem Parks Lake. Auf den Inseln im Parks Lake und entlang der Uferzone finden sich reichlich Aufschlüsse.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72194/Tearlach_091023_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Grüner Beryll, eingeschlossen in grobkörnigem Pegmatit, Probe Nr. 889509, Parks Lake.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72194/Tearlach_091023_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Schwarze Nb-Ta-Oxidmineralien mit einem Durchmesser von bis zu 5 cm, Probe Nr. 889654, Parks Lake.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72194/Tearlach_091023_DEPRCOM.003.jpegAbbildung 3: Das Modell einer Seltenerd-Pegmatit-Lagerstätte zeigt eine Fraktionierungssequenz aus Pegmatiten, die von taubem Pegmatitgestein ohne Einschlüssen bis hin zu Pegmatiten mit Li-, Cs-, Be-, Ta- und Nb-Mineralisierung reicht (modifiziert von Trueman und erný, 1982, London 2008).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72194/Tearlach_091023_DEPRCOM.004.jpegAbbildung 4: Proben mit Seltenerdanomalien aus Tabelle 1 (Explorationsziele Iris Lake und Parks Lake).Dr. Selway, VP of Exploration, erläutert: Unsere Feldgeologen sind quasi auf der Schatzsuche nach Lithiummineralisierungen. Die Proben mit anomalen Werten Seltener Erden am Iris Lake sowie die Entdeckung von Beryll und Nb-Ta-Oxidmineralien am Parks Lake deuten darauf hin, dass wir kurz vor der Entdeckung einer Lithiummineralisierung stehen. Dies ruft Erinnerungen an den Operation Treasure Hunt Open File Report 6199 (2008) für Ontario wach; damals entnahmen Fred Breaks und ich im Gebiet von Parks Lake Proben aus losem Gestein mit anomalen Rb- und Cs-Werten sowie Beryll und Nb-Ta-Oxidmineralen bzw. Turmalin.Breaks, F.W., Selway, J.B. und Tindle, A.G. (2008): The Georgia Lake Rare-Element Pegmatite Field and Related S-Type, Peraluminous Granites, Quetico Subprovince, North-Central Ontario. Ontario Geological Survey, Open File Report 6199.London, D. (2008): Pegmatites, The Canadian Mineralogist Special Publication, v. 10.Trueman, D.L. und erný, P. (1982): Exploration for rare-element granitic pegmatites. In Granitic Pegmatites in Science and Industry (P. erný, ed.). Mineralogical Association of Canada. Short Course Handbook, v. 8, p. 463-494.Mit Stand 2. August 2023 wurden insgesamt 230 Stichproben, die im Rahmen des Kartierungsprogramms im Sommer 2023 aus den Konzessionsgebieten Georgina Stairs und Georgina East gewonnen wurden, analysiert und vom Labor der Firma Actlabs in Ancaster (Ontario) retourniert. Zu den weiteren Proben liegen derzeit noch keine Analyseergebnisse vor. Diese Schürfproben decken sämtliche lithologischen Eigenschaften ab, die in den Konzessionsgebieten zu finden sind: Granit, Pegmatit, Metasedimentgestein und Diabas. Das ausgewertete Datenmaterial enthält Proben mit anomalen Werten Seltener Erden (Be, Rb, Cs, Nb, Sn, Ta), die mit einer Lithiummineralisierung in Verbindung stehen.Die Schürfproben wurden von den Geologen von Tearlach an das verarbeitende Labor von Actlabs in Geraldton oder Thunder Bay übergeben. Die Auswertung der Proben erfolgte über das Analyselabor der Firma Actlabs in Ancaster, das über eine ISO 17025-Zertifizierung verfügt. Die Proben wurden mit Lithiummetaborat/Tetraborat aufgeschlossen und mit dem ICP-OES- und ICP-MS-Verfahren auf die wichtigsten Oxide und Spurenelemente im Gesamtgestein untersucht (4Litho-Pegmatite Special Package). Li2O (%) wurde mittels Natriumperoxid aufgeschlossen und mit dem ICP-OES-Verfahren untersucht. Bei Actlabs wurden dem Probenstrom Normproben, Leerproben sowie Mahlpulver- und Aufbereitungsduplikate beigefügt.Julie Selway, Ph.D., P.Geo., hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen überwacht, die die Grundlage für die Angaben in dieser Pressemeldung bilden. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Tearlach, ein Mitglied der TSX Venture 50, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Lithiumprojekten. Tearlach konzentriert sich insbesondere darauf, sein Vorzeigeprojekt Gabriel in Tonopah, Nevada, das an American Lithiums Lagerstätte TLC grenzt, voranzubringen und hat auf dem Konzessionsgebiet Gabriel 11 Bohrlöcher niedergebracht. Tearlach besitzt drei Lithium-Assets in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier liegt neben und in der Nähe von Frontier Lithiums Lithiumlagerstätte PAK nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich von Rock Tech Lithiums Lagerstätte Georgia Lake in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt zwei Lithium-Assets in Quebec: das Projekt Rose-Fliszar-Muscovite in der James Bay Area und das Projekt Shelby neben und in der Nähe von Patriot Battery Metals Lithiumprojekt Corvette sowie Winsome Resources Lithiumprojekten Cancet und Adina. Tearlach besitzt außerdem das Konzessionsgebiet Savant, ein Gold-Silber-Kupfer-Konzessionsgebiet in der Explorationsphase, das im Nordwesten von Ontario liegt. Tearlachs Hauptziel ist es, sich als Nordamerikas führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen zu positionieren. Für weitere Informationen, Projekt-Updates und Hintergrundinformationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@tearlach.ca oder besuchen unsere Website www.tearlach.ca.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORSCharles RossChief Executive OfficerSuite 610 - 700 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1G8Tel: 604-688-5007Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, und LinkedIn.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die in diesem Zusammenhang getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!