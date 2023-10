Kennedy for President, Pulverfaß & Schuldenbombe

In Singapur müssen Autofahrer 88.000 Pfund berappen, um überhaupt ein Auto fahren zu dürfen. Selbst für die Mittelschicht wird es damit immer mehr zum Luxus.In Israel bricht ein alter Konflikt mit den Palästinensern wieder auf und BILD spricht von "Israels 11. September". Es gibt mittlerweile Stimmen, die behaupten, daß eine solche Überrumpelungsaktion im Prinzip unmöglich gewesen wäre. Die USA entsenden einen Flugzeugträger und Drohungen werden wechselseitig ausgesprochen. Das Pulverfaß Naher Osten droht zu explodieren, mit unkalkulierbaren Folgen.In den USA will Robert F. Kennedy Jr., Neffe des ermordeten John F. Kennedy, zur Präsidentschaftswahl 2024 antreten. Wie Europa, so werden auch die USA von Asylanten regelrecht überrannt, darunter auffällig viele männliche Chinesen im wehrfähigen Alter, die angeblich über Ecuador auf den Kontinent gelangen.Derweil gerät die Schuldensituation weiter außer Kontrolle. Aktuell müssen wieder so hohe Zinsen gezahlt werden wie 2007, doch lag die US-Staatsverschuldung damals unter 10 Billionen $, heute über 33 Billionen. Das Fiasko-Rezept ist angerichtet. Die Edelmetalle werden reagieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)