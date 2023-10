Brian Leni: Große Chancen bei Gold und Öl - Ich will Bargeld einsetzen

Da der Goldpreis unter 1.900 US-Dollar je Unze liegt, hat die Stimmung in diesem Sektor einen Dämpfer erhalten, berichtet Investing News . Brian Leni, der Gründer von Junior Stock Review, sieht jedoch große Chancen bei den Edelmetallen und im Energiesektor - und er will Barmittel einsetzen. "Für mich ist das nur ein kleiner Lichtblick auf der Landkarte", meinte er. "Was ich wirklich sehe, ist, dass Gold und Edelmetalle echtes Geld sind, und sie werden am Ende das Rückgrat der Portfolios vieler Investoren sein, denke ich." Er sieht die Entwickler als den Sweet Spot in der Edelmetallbranche und hat sein Portfolio aufgeräumt, um Barmittel einzusetzen."Ich denke, es ist eine der besten Gelegenheiten, die ich gesehen habe, seit ich in diesem Sektor investiere", erklärte er. Mit Blick auf die Energie betonte Leni, dass sie die Grundlage für das tägliche Leben ist - das bedeutet, dass alle Arten von Energie benötigt werden, insbesondere Öl. Er geht davon aus, dass die Preise vielleicht wieder auf 65 oder 75 US-Dollar je Barrel sinken werden, aber das ist seiner Meinung nach wahrscheinlich der Tiefpunkt. "Ich habe etwas Geld in Öl investiert - es ist wahrscheinlich der größte Teil meines Portfolios im Moment, und ich habe Recht gehabt", sagte er. "Und ich denke, dass ... das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter geht und die Lebenshaltungskosten für alle nach oben gehen könnten."Auf die Frage nach besonderen Überlegungen bei der Investition in Ölaktien im Vergleich zu Bergbauaktien sagte Leni, der große Unterschied bestehe darin, dass ein Ölexplorer von der Entdeckung bis zur Produktion im Grunde am selben Tag gehen könne. Dies steht im Gegensatz zu Bergbauunternehmen, bei denen es 10 bis 15 Jahre dauern kann, bis eine Anlage in Betrieb genommen wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass Ölaktien risikolos sind, aber er sieht in Ölunternehmen mit einer guten Produktionsbasis und Expansionsaussichten "außergewöhnliche Chancen".© Redaktion GoldSeiten.de