Renditen am Anleihemarkt noch nie so schlecht wie heute, für Anleger verheerend

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserach kürzlich mit Alfonso Peccatiello über den Anleihemarkt. Dieser ist aktuell in aller Munde und befindet sich im Wandel – von der Warnung vor einer Rezession geht er rasch dazu über, zu signalisieren, dass die Zinssätze länger hoch bleiben werden.Peccatiello, der Herausgeber des Finanznewsletters The Macro Compass, spricht eine große Warnung mit Blick auf die nächsten sechs bis neun Monate aus: "Wenn die Renditekurve seit 16 bis 17 Monaten invertiert ist, wie es derzeit der Fall ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sich die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Märkte verzögern. Wenn jetzt noch eine Versteilerung hinzukommt, die sogar die Hypothekenzinsen und die Kreditkosten für Unternehmen erhöht, während sich die Wirtschaft verlangsamt [...] Das ist ein schrecklicher Cocktail."Ein gewisser Ausgleich wird dem Experten zufolge durch den Konflikt im Nahen Osten geschaffen, der den Fokus auf Staatsanleihen als sicheren Hafen lenkt und gleichzeitig die Ölpreise in die Höhe treibt.Peccatiello meint weiterhin, dass die Federal Reserve die Zinsen wahrscheinlich nicht weiter anheben wird, doch: "Das Problem ist nicht, ob sie fertig sind oder nicht, sondern wie lange sie die Politik auf diesem Niveau halten wollen. Denn was sie uns mit dem letzten Dot Plot mitgeteilt haben... ist, dass sie den Leitzins für 24 bis 27 Monate über dem Inflationsniveau halten wollen, zumindest um 1 oder 2%."Das letzte Mal sei dies in den Jahren 2006 und 2007 der Fall gewesen, sagt Alf, "bis schließlich etwas zusammenbrach".© Redaktion GoldSeiten.de