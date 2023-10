Gold gibt nach; Risikobereitschaft verbessert sich und Händler erwarten weitere Fed-Hinweise

Der Goldpreis gab am Dienstag nach, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um fast 2% gestiegen war, da sich die Anleger vorsichtig wieder risikoreicheren Anlagen zuwandten und weitere Hinweise auf den politischen Kurs der US-Notenbank erwarteten, berichtet Investing.com . Gewinnmitnahmen und eine erhöhte Risikobereitschaft der Anleger drückten die Preise, obwohl der Konflikt zwischen Israel und der Hamas die Verluste des Goldes begrenzte, erklärte Bart Melek, Leiter der Rohstoffstrategien bei TD Securities. Gold ist in Zeiten globaler Instabilität oft ein sicherer Hafen für Anleger.Die Märkte konzentrierten sich auf das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank vom September, das am Mittwoch veröffentlicht wird, und auf die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI), die am Donnerstag veröffentlicht werden. "Wenn der VPI-Bericht besser ausfällt als erwartet, insbesondere die Kernzahlen, wird dies für Gold negativ sein, da es darauf hindeutet, dass die Fed die Zinsen länger hoch halten muss", fügte Melek hinzu. Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in der Regel seine Anziehungskraft, wenn die Zinsen steigen.Hochrangige Fed-Beamte deuteten am Montag an, dass steigende Renditen langfristiger US-Staatsanleihen die Fed von weiteren Erhöhungen ihres kurzfristigen Leitzinses abhalten könnten. Der nächste potenzielle Widerstand (für Gold) wird bei 1.885 Dollar erwartet, gefolgt von 1.900 Dollar, schrieb Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei City Index, in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de