Razaqzada von City Index: Goldpreis wird durch risikofreudige Stimmung gebremst, aber Geopolitik & USD-Rückgang dürften Unterstützung bieten

Der kürzliche Anstieg der Risikobereitschaft belastet den Goldpreis etwas, aber die Wochenendlücke des Edelmetalls bleibt offen, erklärte Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei City Index laut Kitco News . "Mit anderen Worten: Der Goldpreis liegt immer noch deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag", meinte er. "Solange die geopolitischen Risiken erhöht bleiben und die anstehenden US-Makrodaten neue Verkäufe im Dollar auslösen, könnte Gold weiter zulegen, nachdem der Dollar in der vergangenen Woche eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Wochengewinnen beendet hat."Razaqzada erklärte, dass die geopolitischen Risiken wie der andauernde Konflikt zwischen Israel und der Hamas zwar noch nicht nachgelassen haben, der Goldpreis aber heute nachgegeben hat, was zum Teil auf den Wiederanstieg der Anleiherenditen zurückzuführen ist. "Auch wenn der Goldpreis heute noch nicht so stark glänzt, könnte er leicht wieder an Stärke gewinnen, da die Situation im Nahen Osten weiterhin angespannt ist", sagte er und betonte, dass sich der Konflikt möglicherweise ausweiten könnte. "Das ist der Grund, warum die Ölpreise so hoch geblieben sind. Gold steigt in der Regel an, wenn die geopolitischen Risiken zunehmen."Für die langfristigen Aussichten des Goldes bleibt er jedoch optimistisch. "Ein Großteil der Zinsanpassung durch die Fed ist nun abgeschlossen, was bedeutet, dass der Abwärtstrend für Anleihen und damit auch für Gold in Zukunft begrenzt sein dürfte", so Razaqzada. "Halten Sie also Ausschau nach weiteren zinsbullischen Signalen, die von jetzt an auftauchen."Er bot auch einige kurzfristige Strategien an, die den Händlern auf dem aktuellen Markt gute Dienste leisten könnten. "Eine Möglichkeit, nach neuen Geschäften Ausschau zu halten, während die Lücke offen bleibt, besteht darin, die kleineren Zeitrahmen wie den stündlichen zu vergrößern, eine gewisse Konsolidierung abzuwarten und dann nach Long-Setups Ausschau zu halten, sobald der Preis nach oben ausbricht oder kurz davor steht", meinte er und fügte hinzu, dass Händler kurzfristige Preisstrukturen als ihre Entwertungsniveaus verwenden können.© Redaktion GoldSeiten.de