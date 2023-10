Signalisiert die Fed das Ende der Zinserhöhungen? Wie wird Silber darauf reagieren?

Der Ölpreis mag nicht die Risikoprämie erhalten, die viele aufgrund der jüngsten Feuersbrunst im Nahen Osten erwartet hatten, aber Gold scheint es zu schaffen, wieder als sicherer Hafen zu gelten - insbesondere nach dem Absturz des Dollar in dieser Woche, so Investing.com . Der Goldpreis stieg, da der US-Dollar-Index in der vergangenen Woche weiter von seinem 11-Monats-Hoch abfiel und die Anleiherenditen, die sich an der 10-jährigen US-Staatsanleihe orientieren, von den höchsten Niveaus seit 2007 zurückgingen."Sinkende globale Anleiherenditen treiben den Goldpreisanstieg weiter an", meinte Ed Moya, Analyst bei der Online-Handelsplattform OANDA. "Gold verzeichnet Zuflüsse aufgrund der Ungewissheit, inwieweit der Krieg zwischen Israel und Hamas zu Marktturbulenzen führen wird, und weil die Fed versucht, die Wirtschaft abzukühlen."Moya merkte an, dass Gold etwa 40% seiner Verluste im vergangenen Monat wieder aufgeholt habe. "Das zinsbullische Momentum könnte bestehen bleiben, bis sich der Preis der Marke von 1.896 Dollar nähert. Wenn die Wall Street zu der Überzeugung gelangt, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben und eine weitere Straffung der Geldpolitik im Jahr 2024 unwahrscheinlich ist, könnte sich der Goldpreis wieder über die Marke von 1.920 Dollar erholen."© Redaktion GoldSeiten.de