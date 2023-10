Goldpreis nahe Wochenhoch; FOMC-Protokoll stützt "längerfristig höheren" Zinsen

Der Goldmarkt verzeichnet solide Zuwächse, auch wenn das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve vom September zeigt, dass die Zentralbank an ihrem geldpolitischen Kurs "höher für länger" festhält, berichtet Kitco News . Obwohl sich die Federal Reserve dem Ende ihres Straffungszyklus nähert, geht aus dem Protokoll hervor, dass der Ausschuss weiterhin erhöhte Zinssätze befürwortet, bis er davon überzeugt ist, dass die Inflation auf das 2%-Ziel zurückgeht."Alle Teilnehmer stimmten darin überein, dass die Politik für einige Zeit restriktiv bleiben sollte, bis der Ausschuss zuversichtlich ist, dass die Inflation nachhaltig in Richtung seines Ziels sinkt", heißt es im Protokoll. "Mehrere Teilnehmer merkten an, dass sich der Schwerpunkt der geldpolitischen Entscheidungen und der Kommunikation von der Frage, wie hoch der Leitzins angehoben werden soll, auf die Frage verlagern sollte, wie lange der Leitzins auf dem restriktiven Niveau gehalten werden soll, da der Leitzins wahrscheinlich auf oder nahe seinem Höchststand ist.Trotz der relativ restriktiven Haltung der Federal Reserve erwarten die Märkte, dass die Federal Reserve die Zinssätze im nächsten Monat unverändert lassen wird. Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 10% für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Andrew Hunter, stellvertretender Chefvolkswirt für die USA bei Capital Economics, sagte, er gehe davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed beendet sei."Da mehrere Beamte in dieser Woche andeuteten, dass höhere Renditen die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnten, halten wir es für immer wahrscheinlicher, dass der nächste Schritt der Fed eine Zinssenkung sein wird. Wir gehen davon aus, dass dies in der ersten Hälfte des nächsten Jahres geschehen wird, wobei die rasch sinkende Inflation und das schwache Wirtschaftswachstum die Beamten davon überzeugen werden, die Zinssätze bis Ende 2024 um insgesamt 200 Basispunkte zu senken", erklärte er in einer Notiz nach der Veröffentlichung des Protokolls.© Redaktion GoldSeiten.de