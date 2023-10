Endeavour Mining Plc: Bohrergebnisse vom neuen Flaggschiff-Projekt

Das Tanda-Iguela Projekt von Endeavour in der Elfenbeinküste wurde 2020 entdeckt und hat sich seitdem heimlich still und leise zu einem der besten Entwicklungsprojekte der Firma gemausert.Heute präsentiert Endeavour Mining sogar separat Bohrergebnisse dazu, was ungewöhnlich für den >1 Millionen Unzen Goldproduzenten ist: Link Bereits 123 Kilometer (!) wurden in diesem Jahr dort gebohrt und weitere 55 Kilometer sollen folgen. Die erste Ressource zeigte 3 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 2 g/t an.Das Management gibt dort Vollgas und der hohe Aufwand wurde nun mit weiteren, teilweise sensationellen Treffern, belohnt:Sie sehen in der Karte die Vielzahl der Bohrungen und es sind wirklich sehr robuste Abschnitte dabei. Was ebenso wunderbar zu erkennen ist, wie kontrolliert die Goldmineralisierungen zusammenhängen, so dass sich hier ein homogener Erzkörper zeigt, bestens für einen Abbau geeignet.• 71,5 Meter mit 5,29 g/t Gold• 41,9 Meter mit 5,55 g/t Gold• 70,3 Meter mit 2,94 g/t Gold• 37,4 Meter mit 3,43 g/t GoldWeitere Satellit-Gebiete im Umkreis von 5km wurden ebenfalls intensiv getestet und auch dort starke Treffer wie 11 Meter mit 9,7 g/t, 10 Meter mit 3,07 g/t oder 3 Meter mit 47,25 g/t (!) Gold.Endeavour hat große Pläne mit diesem Gebiet und schon jetzt darf man davon ausgehen, dass es sich um ein Tier1 Goldprojekt handelt. Ende des Jahres soll das nächste Update der Ressource folgen, doch auch dies ist vermutlich nur ein Zwischenstopp.Ob der Markt Bohrergebnisse bei einem großen Produzenten honoriert, bleibt abzuwarten. Doch für das Unternehmen ist es jedenfalls hervorragend, solche guten Projekte in der eigenen Pipeline zu haben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.