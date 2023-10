Unruhen im Nahen Osten könnten für mehr Marktvolatilität sorgen

Nach dem Überraschungsangriff der militanten Hamas auf Israel stellen sich die Anleger auf Marktschwankungen ein. Die Rohölterminkontrakte schossen am Wochenende in die Höhe, während die Goldpreise stiegen und die weltweiten Aktienmärkte vor der Eröffnung der US-Märkte am Montag schwankten. Weder Israel noch die umliegenden palästinensisch kontrollierten Gebiete sind große Ölproduzenten. Die gesamte Region des Nahen Ostens jedoch schon. Es besteht die Gefahr, dass Israel in einen umfassenderen Konflikt mit muslimischen Ländern verwickelt wird, die beschuldigt werden, Terroristen finanziell zu unterstützen - insbesondere Iran und Saudi-Arabien. Die Vereinigten Staaten, die Israel militärisch unterstützen, könnten ebenfalls in einen Konflikt im Nahen Osten hineingezogen werden.Würden die großen OPEC-Ölproduzenten ihre Exporte drosseln, könnten die Ölpreise einigen Analysten zufolge auf 100 bis 150 Dollar je Barrel steigen. Unterdessen befindet sich die Federal Reserve plötzlich in einer schwierigen Lage. Einerseits könnte das Risiko eines starken Anstiegs der Rohstoffpreise in Verbindung mit einer Aufstockung der Auslandshilfe und der Militärausgaben den Inflationsdruck erhöhen, was weitere Zinserhöhungen erwarten ließe. Andererseits könnte die Wirtschaft zunehmend anfälliger werden. Die Zentralbanker wollen auch nicht als Hindernis für einen größeren Beitrag der USA zu den Kriegsanstrengungen angesehen werden.Es ist nicht klar, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anheben wird... oder ob ihr nächster Schritt eine Zinssenkung sein wird. Aber die Märkte für Zinstermingeschäfte preisen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im Jahr 2024 ein. Die Geldpolitik wird letztlich ein größerer Treiber für die Edelmetallpreise sein als der Krieg in Israel. Geopolitische Schocks können die Märkte sicherlich kurzfristig ins Trudeln bringen. Aber sie sind in der Regel nicht die treibende Kraft für langfristige Trends. Auch in den USA gibt es politische Unruhen im Kongress, nachdem eine kleine Handvoll steuerlich konservativer Republikaner den Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, abgesetzt hat.Der Abgeordnete Jim Jordan ist ein führender Kandidat für die Nachfolge McCarthys und wurde vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt. Seine Befürworter glauben, dass er eine mutigere, prinzipientreue Führung übernehmen würde als sein Vorgänger, der verschiedene Vereinbarungen gebrochen hat und es nicht geschafft hat, die Ausgaben einzudämmen - mit einem jährlichen Haushaltsdefizit von voraussichtlich über 2,2 Billionen Dollar. Die Republikaner stellen jedoch eine winzige Minderheit im Repräsentantenhaus, die sich in Bezug auf Ideologie und Strategie alles andere als einig ist. Der nächste Präsident wird nicht nur versuchen müssen, einen Konsens mit den Republikanern zu finden, sondern auch Zugeständnisse von einem von den Demokraten kontrollierten Senat und einer von den Demokraten kontrollierten Exekutive zu erhalten.Die Aussichten auf sinnvolle Ausgabenreformen, die das Defizit verringern und Amerika auf eine solidere finanzpolitische Grundlage stellen würden, sind düster. Mitglieder des Kongresses von beiden Seiten des Ganges fordern jetzt reflexartig mehr Hilfe für Israel. Es gibt immer wieder Fälle für neue Ausgaben, die eine breite parteiübergreifende Unterstützung finden, aber selten kommen die beiden Parteien zusammen, um sich auf etwas zu einigen, das gekürzt werden soll. Die politischen Realitäten diktieren, dass sich die Defizitausgaben weiter anhäufen werden. Das kann dazu beitragen, dass die Inflation nicht zurückgeht.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 9. Oktober 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.