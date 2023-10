Trench Metals: Explorationspläne für das Uranprojekt Carter Lake

Vancouver, 11. Oktober 2023 - Trench Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich, seinen detaillierten Explorationsplan für das Uranprojekt Carter Lake bekannt zu geben. Das Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Carter Lake wurde sorgfältig in zwei verschiedene Phasen gegliedert, die jeweils darauf abzielen, das Potenzial des Projekts zu maximieren und eine genaue geologische Kartierung sicherzustellen. Das Gesamtziel des umfassenden Programms besteht darin, das volle Potenzial des Projekts zu erschließen und wertvolle Einblicke in die geologischen Strukturen der Region zu gewinnen. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Durchführung eines sorgfältig geplanten und umweltverträglichen Explorationsprogramms.Die erste Phase des Programms umfasst eine magnetotellurische (MT) Flugmessung. Mit dieser hochmodernen Untersuchungstechnik werden die Tiefen des Grundgebirges und die geologischen Strukturen sowohl im Bereich der Diskordanz als auch im Grundgebirge genau kartiert. MT-Messungen können bekanntermaßen unterirdische Schichten in einem Bereich von mehreren Kilometern effektiv durchdringen. Diese Technologie bietet eine hervorragende Auflösung und ermöglicht es dem Unternehmen, Verwerfungen, Kontaktzonen und geologische Bereiche genau zu identifizieren.Nach Abschluss der MT-Messung wird das Programm in die zweite Phase übergehen, die Diamantbohrungen beinhaltet. In dieser Phase sollen die beiden primären Zielzonen, TZ1 und TZ2, sowohl im Bereich der Diskordanz als auch im Grundgebirge erprobt werden. Das Programm umfasst zwei Standorte, an denen jeweils drei Bohrlöcher über 600 Meter niedergebracht werden sollen, insgesamt also 3.600 Bohrmeter. Dieser strategische Ansatz wird wertvolle Kernproben für eine eingehende Analyse liefern.Das Unternehmen ist aktiv dabei, ein erfahrenes Explorationsteam auszuwählen, das diese Phasen des Programms leiten wird. Bei der Auswahl werden Fachkenntnisse und ein Engagement für den Umweltschutz im Vordergrund stehen.Das Unternehmen ist bestrebt, eine transparente Kommunikation mit seinen Aktionären zu pflegen, während der Zeitplan für die Durchführung des Programms festgelegt wird. Es werden regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass die Investoren während des gesamten Explorationsprozesses gut informiert bleiben.Im Rahmen seiner unternehmerischen Verantwortung legt das Unternehmen großen Wert auf Umweltschutz und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Es verpflichtet sich, seine Explorationsaktivitäten in einer umweltverträglichen Weise durchzuführen und alle relevanten Vorschriften und Richtlinien einzuhalten. Darüber hinaus wird Trench Metals eng mit den örtlichen Kommunen zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass seine Aktivitäten unter Respekt und Rücksicht auf ihre Interessen und Belange erfolgen.Das Unternehmen ist begeistert von dem Potenzial des Uranprojekts Carter Lake und zuversichtlich, dass dieses Explorationsprogramm den Weg in eine erfolgreiche Zukunft bei der Erschließung von Uranressourcen ebnen wird.Weitere Updates und Informationen finden Sie auf der Website von Trench Metals unter www.trenchmetals.com.Dr. Peter Born, P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 und ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt.Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Uran. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.Trench Metals Corp. besitzt das Uranprojekt Carter Lake, das sich über 691 Hektar an der Westflanke des Athabasca-Beckens erstreckt und strategisch innerhalb des Carter Lake Corridors liegt, einer bedeutenden Struktur, die parallel zum bekannten Patterson Lake Corridor verläuft, welcher Mineralisierungskontrollen für die Lagerstätte Rook 1 von NexGen und die PLS-Lagerstätte von Fission Uranium beherbergt. Trench Metals hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten im Athabasca-Urangebiet in Saskatchewan zu erwerben. Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids, die über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar ist. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U3O8*, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Spreckley Lake erstreckt sich über 1.385 Hektar im Norden Saskatchewans in strategischer Lage neben dem Projekt Pluto Bay von Skyharbor. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18% der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.* Bei der oben angegebenen historischen Mineralressourcenschätzung wurden Kategorien verwendet, die nicht den aktuellen Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum entsprechen, wie sie im National Instrument 43-101 beschrieben sind. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und daher behandelt das Unternehmen sie als historische Ressourcenschätzungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Mineralressourcenschätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass auf dem Uranprojekt Higginson Lake wirtschaftliche Lagerstätten existieren.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail an info@trenchmetals.com, unter der Rufnummer 604.558.4300 oder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.Für das Board Trench Metals Corp. Simon ChengPresidentDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die geplante Erschließung des Uranprojekts Carter Lake und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!