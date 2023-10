Buenaventura bleibt auf Erfolgskurs

Quelle Chart: stock3

Das südamerikanische Minenunternehmen Buenaventura Compania de Minas zeigt sich, im Kontext der positiven Annahme zur vergangenen Analyse vom 26. Juli , unverändert interessant. Das Ziellevel bei 7,90 EUR wurde bislang erreicht und seither konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Sollte es nunmehr zum klaren Ausbruch über 7,90 EUR kommen, wäre weiteres Potenzial bis 8,76 EUR gegeben.Der frühere Widerstand von 7,20 USD fungiert nunmehr als Unterstützung. Notierungen darunter sollten aus Bullensicht vermieden werden, da in der Folge weitere Verluste bis 6,55 EUR und tiefer drohen könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.