Abcourt Mines schließt 2. Tranche der zuvor angekündigten Privatplatzierung von Einheiten in Höhe von 538.400 $ ab

Rouyn-Noranda, 12. Oktober 2023 - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine zweite Tranche der am 31. August 2023 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 538.400 $ abgeschlossen hat. Dabei wurden 13.460.000 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,04 $ pro Einheit ausgegeben (das Emissionsangebot).Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,05 $.Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird voraussichtlich zu 60 % für die Erschließung und Exploration des Goldprojekts Sleeping Giant im Grünsteingürtel Abitibi in Quebec und zu 40 % für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sowie Christine Lefebvre, Chief Financial Officer des Unternehmens, haben im Rahmen der zweiten Tranche des Angebots 1.750.000 Einheiten bzw. 700.000 Einheiten gezeichnet, was einem Bruttoerlös von insgesamt 98.000 $ entspricht. Dies stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer verbundenen Partei) im Sinne von Regulation 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Regulation 61-101) dar. Die Direktoren des Unternehmens, die für das Emissionsangebot gestimmt haben, haben festgestellt, dass die Befreiungen von den Anforderungen bezüglich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, die in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von Regulation 61-101 vorgesehen sind, in Anspruch genommen werden können, da weder der Marktwert der ausgegebenen Einheiten noch der Marktwert des gezahlten Entgelts 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.Das Unternehmen hat sich auch bereit erklärt, 2.166.506 Einheiten an Maverix Metals Inc. zu begeben, um einen Betrag von 86.660,23 $ gemäß einer 2 % NSR-Lizenzgebühr auf metallische und nichtmetallische Minerale zu begleichen, die in den letzten zwölf Monaten auf den Konzessionsgebieten Sleeping Giant und Dormex abgebaut oder anderweitig gewonnen wurden (die Lizenzgebührenzahlung). Dies erfolgte gemäß den Bedingungen einer Lizenzgebührenvereinbarung, die das Unternehmen am 22. September 2022 bekannt gegeben hatte.Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit dem Emissionsangebot und der Lizenzgebührenzahlung begeben werden, sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die Börse) an eine Sperrfrist gebunden, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach ihrem Ausgabedatum liegt.Das Emissionsangebot und die Lizenzzahlung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Börse.Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.Pascal Hamelin, President und CEOT: (819) 768-2857E: phamelin@abcourt.comDany Cenac Robert, Investor RelationsReseau ProMarket Inc.,T: (514) 722-2276 DW 456E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.comNICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung des Erlöses und die Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder die Nichterlangung von erforderlichen Genehmigungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!