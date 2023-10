Palladium: Zurück auf Los

Palladium fiel in den letzten Wochen unter die Unterseite der breiten Seitwärtsrange, die ihren Ausgang nach der Verteidigung der 1.192-USD-Marke im Juli hatte. In der Folge setzte der Wert an die Unterstützung bei 1.138 USD zurück, von der aus er zu Wochenbeginn eine kleine Erholung starten konnte. Allerdings scheiterte der Anstieg an der 1.192-USD-Marke und der Palladiumkurs setzte wieder an das Vorwochentief zurück.Abgaben bis 1.116 USD sind aktuell weiter einzuplanen, ehe sich der Palladiumkurs dort zu einer weiteren Erholung aufmachen dürfte. Ein Anstieg über 1.192 USD hätte dabei bereits ein kleines Kaufsignal zur Folge und könnte eine Erholung bis 1.265 USD auslösen.Bricht der Kurs dagegen auch unter 1.116 USD ein, stünde ein Test des Abwärtsziels bei 1.075 USD auf der Agenda. Dort sollte sich der Wert nach Norden orientieren, um eine Ausdehnung der Baisse bis 1.030 USD zu verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)