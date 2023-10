Die Inflationsdaten aus den USA kamen gestern auf und ganz leicht über den Erwartungen herein. Die Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) lag mit +0,30% auf den Erwartungen. Der Verbraucherpreisindex lag bei +0,40%, erwartet waren +0,30% nach +0,60% im August.Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen mit 209.000 Anträgen recht genau auf der Schätzung von 210.000 herein. Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust, auch wenn es einige Besonderheiten gibt, wenn man tiefer geht (z.B. Zweitjobs, etc.). Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung:Gold gestern leichter, doch heute Morgen schon wieder etwas nach oben. Was mich stört, ist die Kurslücke. Solche GAP´s müssen nicht sofort geschlossen werden, doch sehr oft werden sie es:Der GDX gestern über 2% nach unten, nachdem die 50-Tagelinie die Aufwärtsbewegung gebremst hat. Ein Rücksetzer in den Bereich von 27 USD würde das GAP wunderbar schließen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.