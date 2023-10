IAMGold schwenkt in Abwärtsbewegung

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold zeigte sich in diesem Jahr bereits mehrfach launisch. Zuletzt beispielsweise mit den schließlich doch zu hoch gesteckten Erwartungen. Denn wie sich zeigte, gelang es den Bullen im Kontext der vergangenen Analyse vom 24. Juli nicht, den tendenziell möglich erscheinenden Aufwärtsimpuls fortzusetzen. Vielmehr dominieren mit dem August-Start die Bären. Doch mehr dazu im Nachgang.Zum Monatswechsel Juli/August lieferten sich die Bullen und Bären bereits einen Kampf um die Vorherrschaft. Der schließlich erfolgte Einbruch unter die Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022, in Verbindung eines neuen Mehrwochentiefs, besiegelte dann jedoch den Sieg der Bären. Es folgten direkt weitere Abgaben und ein neues Mehrmonatstief bei 2,09 USD. Zwischenzeitliche Erholungen stoppten stets im Bereich der beiden gleitenden Durschnitte (EMA50+200), welche mittlerweile sogar negativ tendieren. Erst zum Monatsstart in den eigentlich goldenen Oktober wurde ein neues Tief bei 1,99 USD ausgebildete und lässt bislang nur wenig Zuversicht zu. Unterhalb der nunmehrigen Widerstände von 2,28 bzw. 2,41 USD bleiben die Bären im Vormarsch. Dementsprechend ist in naher Zeit eine erneute Attacke auf die 2,00 USD-Marke zu erwarten.Neue Tiefs unterhalb von 1,99 USD dabei einzukalkulieren, sodass es generell weiter abwärts gehen könnte. Die nächsten Ziele auf der Südseite lassen sich in der Folge bei 1,82 USD und darunter bei 1,68 USD lokalisieren. Sollte sich demgegenüber eine stärke Kaufwelle darstellen, so wäre bei einem Anstieg über 2,41 USD genau auf das weitere Kursverhalten zu achten. Eine Etablierung über dieser Kursmarke dürfte, in Verbindung des dann möglichen Bruchs der Abwärtstrendlinie seit dem Frühjahr, zu weiteren Kursaufschlägen führen. Neben dem Niveau von 2,59 USD, wäre für den weiteren Verlauf der Widerstand bei 2,80 USD denkbar. Eine Rückkehr darüber erlaubt sogar weitaus mehr Phantasie für Kursnotierungen jenseits der 3,00 USD-Marke je Anteilsschein.Die aktuelle Chartsituation erlaubt wenig Spielraum gen Norden. Einzig ein Anstieg über 2,28 USD könnte weitere Kräfte in Richtung von 2,41 USD mobilisieren. Gelingt die Etablierung darüber, erlauben sich sogar weitere Zugewinne bis zum Widerstandsbereich von 2,80 USD, bevor darüber Kursniveau jenseits der Marke von 3,00 USD interessant werden dürften.Aufgrund des erst frisch markierten Reaktionstiefs bei 1,99 USD, erscheinen weitere Verluste nicht ausgeschlossen. Unterhalb von 2,28 USD dominieren daher weiterhin die Bären und ein Abtauchen unter 1,99 USD gilt als wahrscheinlich. Die nächsten Abwärtsziele lassen sich in der Konsequenz bei 1,82 sowie 1,68 USD definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.