Total verbockt & New York in höchster Gefahr?!

Die Grünen und die von ihnen verantwortete Politik finden immer weniger Freunde. Ein Handwerker aus Schwaben will Mitglieder und Wähler der Grünen nicht mehr bedienen.Auch bei der möglichen Evakuierung deutscher Staatsangehöriger aus Israel versagt die Regierung. Militärflugzeuge werden nicht geschickt, stattdessen bürdet man den Gestrandeten noch Kosten auf.Ein US-Abgeordnete unterstrich die Behauptung Ägyptens, man habe Israel vor möglichen Hamas-Angriffen Tage vor dem tatsächlichen Angriff gewarnt. Der Bericht des israelischen Reservisten David Ben Zion, Hamas-Terroristen hätten 40 Babies getötet und teilweise enthauptet, scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Der Haß nimmt auf beiden Seiten zu. Für heute, Freitag, den 13.10., hat Hamas einen Tag der Mobilisierung ausgerufen. Ein allgemeiner Kampf gegen den Westen?Nach Chinesen strömen immer mehr Menschen aus dem Mittleren Osten in die USA, New York ist besonders betroffen. Soll hier Ordnung aus dem Chaos geschaffen werden?Gold und Silber reagieren stark.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)