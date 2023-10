Gold für die Menschen

Ende September machte eine sehr interessante Geschichte in den Medien die Runde und erregte meine Aufmerksamkeit. Offenbar hat der US-Großmarktriese Costco ein recht überraschendes Produkt in sein Sortiment aufgenommen, das sich großer Beliebtheit erfreut. Neben riesigen Müslipackungen, Eimern mit Erdnussbutter, Matratzen und Heißluftfritteusen konnten Kunden auch einen Goldbarren in ihren Einkaufswagen legen.Wie es in einem aktuellen Bericht von CBS heißt: "Der Discounter gab diese Woche bekannt, dass er mit dem Verkauf von 1-Unzen-Goldbarren begonnen hat, die Nachfrage aber so groß ist, dass er sie nicht auf Lager halten kann, selbst bei einer Begrenzung auf zwei Barren pro Mitglied. Das Unternehmen verkauft zwei Arten von Barren: einen 1-Unzen-Goldbarren von PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan, auf dem die Silhouette der Glücksgöttin mit einem Füllhorn eingeprägt ist, und einen 1-Unzen-Barren von der südafrikanischen Rand Refinery, den ein Elefantenmotiv ziert.Beide Barren sind etwa einen halben Zoll lang. Der PAMP-Suisse-Barren ist registriert und wird mit einem digitalen Zertifikat geliefert, das über einen QR-Code abgerufen werden kann, während die Rand-Barren mit einer eigenen Seriennummer versehen sind."Die Entscheidung von Costco, physisches Gold in das Angebot aufzunehmen, wurde von den Käufern mit unerwarteter Begeisterung aufgenommen. "Ich habe ein paar Anrufe erhalten, dass die Leute online gesehen haben, dass wir Goldbarren zu einer Unze verkaufen", erklärte Richard Galanti, Chief Financial Officer von Costco, bei einer Telefonkonferenz mit Investoren diese Woche. "Ja, aber wenn wir sie auf der Website einstellen, sind sie in der Regel innerhalb weniger Stunden weg, und wir haben eine Begrenzung von zwei pro Mitglied."Dieser Schritt ermöglichte es normalen Menschen, von denen viele wahrscheinlich noch nie Edelmetalle besessen haben, auf einfache, direkte und unkomplizierte Weise in Gold zu investieren. Wie die meisten Sparer, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, hatte diese erstmaligen Goldkäufer davor sehr wahrscheinlich geglaubt, dass Edelmetallinvestitionen nichts für sie seien, dass sie dem "reichsten 1 Prozent" oder aber Anlegern mit Erfahrung und Zugang zur Finanzbranche vorbehalten seien.Das ist ein sehr gefährlicher und leider weit verbreiteter Irrglaube, dem ich selbst in meinem beruflichen und gesellschaftlichen Leben regelmäßig begegne. Zu viele hart arbeitende, verantwortungsbewusste Menschen, die ihre Ersparnisse vor der Inflation und den rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Unwägbarkeiten des Staates schützen wollen, verpassen die Chance, die physische Edelmetalle bieten, nur weil sie annehmen, dass der Investitionsprozess zu kompliziert, zu einschüchternd sei oder sie einfach nicht in der Lage wären, sich die von den Edelmetallhändlern festgelegten Mindestbeträge zu leisten.Es stimmt zwar, dass die Lagerungsgebühren, die erforderlichen Mindestinvestitionen und andere von einigen Unternehmen festgelegte Anforderungen für viele Menschen unerschwinglich sein können, aber es gibt eine breite Palette von Optionen, aus denen man wählen kann, und es mangelt nicht an soliden, zuverlässigen und effizienten Lösungen für diejenigen, die kleinere Beträge investieren möchten.Das Wichtigste bei der Investition in physische Metalle ist nicht, wie viel man besitzt, sondern dass man zumindest etwas besitzt. Physisches Gold und Silber fungieren als Stabilisator, Schutzschild und sicherer Hafen, und sie erfüllen diese Funktionen unabhängig von der Höhe des investierten Betrags. Solange die Allokation bei 5% bis 10% des eigenen Vermögens liegt, spielt es keine Rolle, ob es sich um Millionenbeträge oder nur um ein paar winzige Barren handelt. Es hängt alles vom einzelnen Anleger, seinen Umständen und seinen spezifischen Bedürfnissen ab.Der Zugang zu dieser Art von Schutz sollte niemals als exklusives Privileg der Superreichen angesehen werden. Im Gegenteil, man kann argumentieren, dass der gewöhnliche Sparer ihn mehr braucht und auf eine viel praktischere und sinnvollere Weise davon profitieren kann. Und nach der Reaktion auf die Aktion von Costco zu urteilen, scheint die breite Öffentlichkeit dies auch zu verstehen.Die Inflation hat viele Menschen dazu gebracht, ihre finanziellen Pläne und Entscheidungen zu überdenken und neu zu bewerten. Sie hat selbst denjenigen, die diese Bedrohung nie zuvor in Betracht gezogen haben, kristallklar vor Augen geführt, dass ihre Gehaltsschecks und das Geld auf ihren Konten rapide an Wert verlieren, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird und dass die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, darin besteht, diese Papierstücke gegen etwas von tatsächlichem, realem Wert einzutauschen. Immerhin ist der Goldpreis in den letzten fünf Jahren um 57% gestiegen.Die Bankenkrise in den USA und in Europa hat auch zu der Erkenntnis beigetragen, dass man sich nicht auf das derzeitige System verlassen kann und dass jeder verantwortungsbewusste Sparer einen "Plan B" haben sollte, der nicht von den Banken abhängt. Der Krieg gegen das Bargeld hatte ebenfalls große Auswirkungen.Da sich die Beschränkungen und Restriktionen immer weiter auftürmen und die individuelle finanzielle Souveränität zunehmend einschränken, kommen immer mehr Menschen zu dem Schluss, dass sie ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen und ihre Entscheidungsfreiheit bewahren müssen – und dass sie jetzt handeln müssen, solange sie noch können. Der einfachste erste Schritt, um sich diesen Risiken zu entziehen, ist die Investition in physische Edelmetalle, unabhängig davon, wie klein diese erste Investition ist.© Claudio GrassHinweis Redaktion: Claudio Grass ist Referent (am Freitag, den 10.11.) auf unserer neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.Dieser Artikel wurde am 11.10.2023 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.