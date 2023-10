Defla XXL  Warten auf Interpretation 2

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US Inflationsdaten wieder bei 0,3%, unverändert, aber schlechter als die Erwartungen. Natürlich ist eine Sockelpreisverschiebung bei vielen Produkten wegen Deglobalisierung und Handelsstörung keine mit Inflation vergleichbare Teuerungsart. Aber das interessiert die offiziellen Verlautbarungen der Zentralbanken noch immer nicht.Ein Zurückdrehen von Globalisierung auf den Stand von z.B. 1985 hat Preisfolgen, nur diese nennt man nicht Inflation.Kampfhandlungen im Nahen Osten wegen eines Terrorangriffes machen diese Handelsströme nicht besser, es sind zusätzliche Störungen zu erwarten.Der Import von Deflation (durch Import statt Selbstfertigung) ist zu Ende und damit auch der Monetarismus. Willkommen zurück in 1980 ff (im Best Case!)Die Gewerkschaften leben wieder, so schnell kann das gehen, ab etwa 1993 mußten sie – mit dem Messer der Drohung mit der Produktionsverlagerung in Billiglohnländer an der Kehle – schweigen. Jetzt nicht mehr.Gold als Profiteur des Krisenschockssprang nach oben, wie Silber auch.Aktien leicht ermattetAnleihen etwas stärker und damit Kapitalmarktzinsen gesunkenBitCoin ebenfalls ermattetUnbedingt beachtenswert ist die relative extreme Schwäche der Small Caps- der börsennotierten kleineren Unternehmen:Die Rezession ist längs Realität, nur bei anleihenrefinanzierten Großunternehmen noch nicht ganz. Eine konstruktive Hilfe der Zentralbanken angesichts eines nun zweiten Krieges ist dringend erforderlich.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.com[i]Hinweis Redaktion: Christian Vartyan ist Referent (am Freitag, den 10.11.) auf unserer neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.[/i]