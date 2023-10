Kitco-Umfrage: Analysten & Kleinanleger erreichen bullischen Konsens

Der Goldpreis verzeichnete in der letzten Woche seine stärkste Performance seit Anfang Frühling, wobei das Edelmetall durch Short-Deckung und einer starken Nachfrage nach sicheren Häfen zu Beginn und Ende der Woche Auftrieb erlangte. So berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (72%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (14%) erwarten einen Preisrückgang, während zwei eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 595 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 431 (72%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 106 (18%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 58 (weniger als 1%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de