Gold - Der Paukenschlag

Allein in der vergangenen Woche sorgte der immense Kaufdruck beim Goldpreis dafür, dass rund die Hälfte der Abwärtstrendphase seit dem Allzeithoch wieder korrigiert werden konnte. Die beim Keysupport bei 1.807 USD begonnene Aufholjagd der Bullen führte am Freitag auch dynamisch über die Hürden bei 1.884 und 1.892 USD. Die damit gebildeten Kaufsignale trieben den Kurs des Edelmetalls auch schon kurzzeitig über die Hürde bei 1.920 USD und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie.Zunächst deutet der heutige Handelsstart auf eine leichte Korrektur hin, die unterhalb von 1.910 USD nochmals bis 1.892 USD führen kann. An dieser Stelle dürfte sich die Rally allerdings fortsetzen und bei einem Anstieg über 1.940 USD direkt weiter bis 1.959 USD führen. Darüber stünde schon eine Ausweitung der Kaufwelle bis 1.998 USD an.Erst unterhalb von 1.884 USD wäre der Fortbestand der imposanten Aufwärtsbewegung gefährdet. In diesem Fall könnte es dennoch nach einer Korrektur bis 1.855 USD zu einem zweiten Aufwärtsimpuls bis 1.940 und 1.959 USD kommen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)