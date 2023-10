Welt wird ausgelöscht, wenn wir keinen Frieden finden, warnt Celente

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Gerald Celente, über die aktuellen geopolitischen Entwicklungen.Zwischen dem Russland-Ukraine-Krieg, dem israelisch-palästinensischen Konflikt und den anhaltenden Bemühungen der BRICS-Staaten, den US-Dollar aus der Weltwirtschaft zu verdrängen, befinden sich die geopolitischen Spannungen heute auf einem fieberhaften Niveau. Der Gründer des Online-Magazins Trends Journal ist der Ansicht, dass dieses anhaltende Chaos in der Welt zu einem katastrophalen globalen Konflikt führen könnte, wenn es sich noch lange hinzieht.Er glaub, dass ein massiver globaler Streit unvermeidlich ist, wenn nicht jemand den Prozess einer friedlichen Lösung in Gang setzt: "Wenn alles andere versagt, führen sie Krieg... Wenn wir dem jetzt nicht Einhalt gebieten, wenn die Erwachsenen nicht erwachsen werden, ist es vorbei. Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen."Der Trendforscher glaubt zudem, dass die USA diese erhöhten Spannungen verstärken, um von der scheiternden Wirtschaft abzulenken: "Die Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Sie haben gesehen, was mit den Märkten los war. Die Wirtschaft scheitert. Sie lenken die Menschen mit Krieg ab."Abschließend ermutigt Celente die Menschen, sich zusammenzuschließen, um Frieden zu fordern und zu verhindern, dass sich ausländische Gegner zusammentun, um einen massiven Angriff auf Amerika zu starten: "Dies wird nicht enden, solange wir keinen echten Frieden haben. Es wird nur eskalieren, so wie wenn jemand in Ihr Haus einbricht... Die Menschen sollten besser aufstehen. Wenn sie sich nicht für den Frieden vereinen, werden wir im Krieg vernichtet."© Redaktion GoldSeiten.de