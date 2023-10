Gold und Silber

Ein sehr ungewöhnlicher Freitag. Gold zog deutlich nach oben und am Ende des Tages standen über 58 USD Plus im Dezember-Future auf der Uhr. Den "einen" konkreten Grund gab es nicht und aus meiner Sicht war es eine Mischung aus Angstkäufen aufgrund der Situation in Israel, Short-Eindeckungen (siehe CoT-Daten Kommentare) und technisch orientierte Käufe.Ich will jetzt nicht der Spielverderber am Montagmorgen sein, allerdings denke ich, man muss jetzt nicht in Panik verfallen, wenn man noch kaufen möchte. Ich denke, es wird einen Rücksetzer geben und die Art und Weise dieses Rücksetzers wird uns die Richtung zeigen.Silber auch mit einer schönen Kerze am Freitag, doch es wurde noch nicht einmal der Abwärtstrend von August geknackt:Und auch die Goldaktien sind bislang "nur" an den Abwärtstrend herangelaufen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.