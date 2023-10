Bank of England verwahrt 400.000 Goldbarren

Die Bank of England verfügt über einen der größten Goldtresorräume der Welt. Nach eigenen Angaben ist die Notenbank nach der New Yorker Federal Reserve der zweitgrößte Goldverwahrer der Welt."In unseren Goldtresoren lagern rund 400.000 Goldbarren," heißt es auf der offiziellen Webseite der Zentralbank. Dort verwahrt die Bank of England die Goldreserven des Vereinigten Königreichs und anderer Zentralbanken. "Dies unterstützt die Finanzstabilität, da die Zentralbanken Zugang zur Liquidität des Londoner Goldmarktes haben. Wir bieten auch Goldkonten für bestimmte Handelsunternehmen an, die den Zentralbanken den Zugang zum Londoner Goldmarkt erleichtern."Die Bank selbst besitze nur zwei Goldbarren, beide im Museum ausgestellt. Weitere Infos wurden im folgenden Video zusammengetragen.© Redaktion GoldSeiten.de