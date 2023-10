Die Käufe der Zentralbanken werden Goldpreis im nächsten Jahr auf über 2.100 $ steigen lassen  TD Securities' Melek

Die anhaltenden und robusten Goldkäufe der Zentralbanken sorgten während des jüngsten Abwärtstrends für einen festen Boden für den Goldpreis, zudem dürften sie der Haupttreiber sein, der das Edelmetall im neuen Jahr auf neue Allzeithochs steigen lässt, dieser Meinung ist laut einer Meldung von Kitco News Bart Melek, Head of Commodity Strategy bei TD Securities."Die Käufe der Zentralbanken sind wahrscheinlich der Grund dafür, dass der jüngste, durch höhere Zinssätze ausgelöste Ausverkauf des Goldpreises die wichtigen Unterstützungen bei knapp über 1.800 $/oz nicht durchbrochen hat", heißt es im jüngsten Kommentar der kanadischen Investmentbank. "Das gelbe Metall konnte sich in den letzten Tagen leicht erholen, da die Fed in ihrem FOMC-Protokoll weiterhin höhere Zinssätze für längere Zeit signalisierte und die Zinssätze über die gesamte Renditekurve hinweg hoch blieben. Wir glauben, dass der offizielle Sektor in den kommenden Monaten weiterhin unterstützend wirken wird und ein Katalysator für unsere Prognose von 2.100 $/oz im nächsten Jahr sein sollte."Melek glaubt, dass diese physischen Käufe durch die Zentralbanken nach dem Kurswechesel der Fed sehr wichtig sein werden, da die hohen Haltekosten als Haupthindernis für diskretionäre Händler wegfallen dürften. "Die US-Zentralbank dürfte ihren Kurs ändern, selbst wenn die Inflation über dem Zielwert liegt", so der Experte. "Der Markt wird Anzeichen dafür sehen müssen, dass sich die Wirtschaft wesentlich abschwächt, bevor dies geschieht."© Redaktion GoldSeiten.de