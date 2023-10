AngloGold Ashanti über Umwege gen Norden

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. erwies sich, im Kontext der vergangenen Analyse vom 25. August, als sehr widerspenstig. Denn anstatt direkt den Weg gen Norden einzuschlagen, erfolgte ein Fehlausbruch gen Süden, um dann schließlich doch in Richtung des Kurslevels von 20,00 USD anzusteigen. Insbesondere die letzte Woche schaffte hierbei Klarheit, sodass wir im Nachgang genauer hinsehen werden.Die aktuellen und durchaus bedauerlichen weltlichen Rahmenbedingungen, welche jedoch zum Hype der vorangegangenen Woche führten, verbesserten diverse Chartbilder. Nicht nur beim Goldpreis selbst, sondern insbesondere auch bei diversen Minen.Bei der AngloGold Aktie wurde beispielsweise der Abwärtstrend gebrochen und eine Reihe von Kurslücken befeuerten diesen Anstieg. Wahrliche Dynamik und beinahe schon Kaufpanik und doch bedarf es nunmehr weiterer Aktivitäten der Käufer. Wichtig ist daher, dass sich die Aktie einerseits über gleitenden Durchschnitt EMA200 (grüne Linie bei aktuell 19,81 USD) hinausschiebt und andererseits auch darüber verweilt.Gelingt dies, sollten bei Anschlussimpulses bis über die runde Marke von 20,00 USD hinaus, weitere Zugewinne in Richtung 22,92 bis 23,09 USD erfolgen. An diesem Widerstandsbereich sollte man durchaus Gewinnmitnahmen einkalkulieren. Setzt sich der Trend dann jedoch weiter fort, erlauben sich mittelfristig weitaus höhere Kurse in Richtung von 25,00 USD je Anteilsschein.Sollte es wider Erwarten zu einer größeren Kursschwäche kommen, wäre insbesondere bei einem Rückgang unter den EMA50 (rote Linie bei aktuell 17,97 USD) von einem Fehlausbruch auszugehen. In diesem Fall dürften die Up-Gaps (Kurslücken der letzten Woche) von oben nach unten geschlossen werden, was in der Konsequenz zu Rücksetzern bis mindestens 16,00 USD führen dürfte. Zwischen 15,97 und 16,58 USD bietet sich jedoch eine erste Unterstützung, welche zunächst für eine Beruhigung des Ausverkaufs sorgen dürfte.Fallen die Notierungen jedoch weiter bis unter 15,97 USD zurück, müsste man Anschlussverluste bis mindestens 15,00 USD je Anteilsschein einkalkulieren.Der Anfang ist gemacht und nunmehr bedarf es weiterer Käufe, um das Signal der Stärke zu untermauern. Oberhalb von 20,00 USD erscheinen dabei weitere Kurssteigerungen bis zum Widerstandsbereich von 22,92 bis 23,09 USD denkbar, bevor darüber das mittel- bis langfristige Bild wieder deutlich aufgehellt erscheinen dürfte.Folgen den jüngsten Zugewinnen jetzt zu früh stärkere Gewinnmitnahmen, könnte sich der Impuls der Vorwoche als „Fake“ darstellen. Insbesondere unterhalb des EMA50 (aktuell bei 17,97 USD) wäre die Gefahr weiterer Verluste gegeben. Abgaben in Richtung der Marke von 16,00 USD sollten hierbei einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.