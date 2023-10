Eine goldene Vendetta

Das Hauptthema dieser Woche dreht sich um den Hauptgrund dafür, dass der Goldpreis am Freitag von 1.881 USD auf 1.945 USD je Unze explodierte. Die Antwort lautet - in vier Worten - ich habe keine Ahnung. Ungeachtet der Tatsache, dass der Goldpreis zu Beginn des Oktobers stark überverkauft war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Goldpreis vom 25. September bis zum 5. Oktober - also neun Tage in Folge - jeden Tag um 120 US-Dollar je Unze gefallen ist, wobei der Relative-Stärke-Index (RSI) von 58,33 auf 20,52 gesunken ist.Vielleicht waren es "wildgewordene Computer" mit einem bösartigen Algorithmus, der bearische Wetten abschloss und versuchte, die Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen, die von den Tiefstständen im August 2018 und November 2022 abgeleitet wurde. Es könnte eine Liquidation von Long-Positionen gewesen sein, die durch einen Margin Call eines Fonds erzwungen wurde, der mit einer gehebelten Long-Position in Anleihen drastisch unter Wasser stand. Es hätte auch sein können, dass die Insider der Fed und des US-Finanzministeriums plötzlich aufwachen und erkennen, dass die USA im Wesentlichen zahlungsunfähig sind, wobei die Steuereinnahmen bis 2024 leider um etwa eine Billion Dollar hinter den Ausgaben zurückbleiben.Es könnten dieselben Insider gewesen sein, die in der vergangenen Woche die Auktionen des US-Finanzministeriums beobachtet haben, bei denen die geringe Nachfrage und das wachsende Angebot die Rendite für langfristige Anleihen innerhalb von Sekunden von 4,65% auf 4,85% stieg. Da die einzige Sicherheit für diese Anleihen die 8.311 metrischen Tonnen Gold sind, die das Finanzministerium (angeblich) besitzt, kamen sie zu dem Schluss, dass der Buchwert von 42,22 USD/Unze vielleicht - nur vielleicht - etwas zu niedrig ist und dass eine höhere Zahl - vielleicht 11.256 USD/Unze - die Ängste der Anleihekäufer zerstreuen könnte.Sehen Sie, 8.311 metrische Tonnen sind eigentlich 293.162.214 Unzen Gold, und wenn Sie die US-Staatsverschuldung nehmen und die Ansprüche (wie Sozialversicherung und Medicare) in Höhe von 33 Billionen US-Dollar (mit täglich steigender Tendenz) ausklammern, ergibt das 112.565 US-Währungseinheiten, bekannt als "Dollar" je Unze Staatsverschuldung. Nehmen wir als Beispiel die Hypothekarkreditgeber, die in der Regel eine Anzahlung von mindestens 10% auf ein Wohnungsgeschäft verlangen. Wenn die Käufer von US-Schatzanleihen (Geldgeber der US-Regierung) Sicherheiten in Höhe von 10% der Staatsschulden verlangen würden, müsste die Regierung die einzige Sicherheit, die sie hat (abgesehen von massiven Steuererhöhungen) - Gold - zu 10% von 112.564 US-Dollar je Unze oder 11.256 US-Dollar je Unze neu bewerten.Da die große Angst für diejenigen, die etwas willkürlich neu bewerten, die Inflation ist, hätten die Regierungsplaner und -strategen wenig Angst davor, dass das passiert, denn zusammen mit ihren Handlangern an der Wall Street und den kompromittierten Finanzmedien sind die US-Bürger dank der 43 Jahre andauernden Gold-Bashing-Kampagne, die von der US-Notenbank und ihren Flügelmännern bei der LBMA meisterhaft auf den Märkten durchgeführt wurde, weitgehend bar jeglichen Goldes (oder Silbers, außer dem, was sie sonntags zum Abendessen essen).Dementsprechend könnte man den Goldpreis auf 11.256 US-Dollar je Unze anheben und damit die Goldminenindustrie retten, von denen viele aufgrund des mangelnden Interesses begonnen haben, in Kupfer, Lithium und Energie zu diversifizieren. Was den Durchschnittsbürger betrifft, so hat er sein Vermögen in Technologieaktien geparkt, so dass mit dem plötzlich aus dem Nichts auftauchenden Goldregen die weniger als ,5% (ja, das sind ",5%"), die in institutionellen Portfolios gehalten werden, nicht zu einer plötzlichen Kaufkraftexplosion führen würden (wie die Geldabwürfe aus Regierungshubschraubern, die die Auswirkungen des fiesen Grippevirus ausgleichen sollten, der 2020 auf einem chinesischen Essteller auftauchte), und auch der plötzliche Anstieg des Goldpreises würde keinen monetären Schub auslösen.Die Inflation bliebe "vorübergehend", und die Hauptnutznießer wären die gewählten Verschwender in Washington, deren brillanter Schachzug, den Markt für Staatsanleihen zu besichern, sich als ein Michael-Dickson-Wurf mit der Fiskaldose entpuppen würde, der sie so weit in die Tiefe reißt, dass man ein Teleskop bräuchte, um zu sehen, wo sie landen könnte. Darin liegt also meine Theorie zu der plötzlichen Explosion des Goldpreises um 60 US-Dollar je Unze am Freitag.Den Abonnenten wurde nach einem massiven "Fehlschlag" bei den Beschäftigungszahlen vor einer Woche am Freitag gesagt, dass ich letzte Woche die "20%-mal-5"-Regel anwenden würde, bei der ich etwas kaufen möchte, aber keine Ahnung habe, welchen Preis ich zahlen sollte. Um also mein Risiko über eine Reihe von Einstiegspunkten zu streuen, teile ich mein Kapital in fünf gleiche Teile (20% je Teil) und verteile es über die fünftägige Marktwoche, die letzte Woche war.Ich musste am Freitagmorgen vor der Eröffnung eine Notfall-E-Mail verschicken, in der ich den Abonnenten davon abriet, den letzten 20%-Kauf in den SPDR Gold Shares ETF zu tätigen, bei dem ich von Montag bis Donnerstag langsam eine Position in den Dezember-Calls zu 170 US-Dollar im Bereich von 6,50 bis 7,50 US-Dollar aufgebaut hatte. Wie sich herausstellte, war das ein nicht ganz so hervorragender Ratschlag, denn die Calls eröffneten bei 9,59 US-Dollar, wurden auf 9,35 US-Dollar gehandelt und schossen dann auf einen Schlusskurs von 11,26 US-Dollar hoch, nachdem sie 11,42 US-Dollar erreicht hatten. Brillant.