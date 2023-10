WGC: Chinas Goldmarkt im September 2023

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im September. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der LBMA-Goldpreis AM in USD und der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) in RMB fielen um 3,7% bzw. 2,8% und beendeten das dritte Quartal mit divergierenden Ergebnissen.• An der Shanghai Gold Exchange (SGE) wurden 170 Tonnen Gold verschifft, was einem Anstieg von 9 Tonnen gegenüber dem Vormonat entspricht, da die Branche ihre Lagerbestände vor der traditionellen Hochsaison des Goldverbrauchs wieder auffüllt. Die Abhebungen beliefen sich im dritten Quartal auf insgesamt 446 t, 12% weniger als im Vorjahr, was hauptsächlich auf die verzerrte Saisonalität des Jahres 2022 und einen höheren lokalen Goldpreis zurückzuführen ist.• Im September erreichte der Goldpreisaufschlag zwischen Schanghai und London einen neuen Rekord und lag im Monatsdurchschnitt bei 75 USD/Unze, was möglicherweise auf das knapper werdende Nettogoldangebot zurückzuführen ist. In der ersten Handelswoche im Oktober ging der Aufschlag zurück, was wahrscheinlich auf eine Entspannung der lokalen Angebots- und Nachfragebedingungen zurückzuführen ist.• Das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) in chinesischen Gold-ETF ist nun vier Monate in Folge gestiegen und lag Ende September bei 27 Mrd. RMB (3,7 Mrd. US$, 59,7 t), was einem Zufluss von 1,9 Mrd. RMB (+266 Mio. US$, +4,2 t) im Laufe des Monats entspricht, und zog im dritten Quartal 4 Mrd. RMB (+611 Mio. US$, +9,5 t) an.• Die People's Bank of China (PBoC) meldete einen weiteren Goldankauf von 26 Tonnen im September, wodurch sich die Goldreserven auf insgesamt 2.192 Tonnen erhöhten. Chinas Goldreserven stiegen im 3. Quartal um 78 Tonnen an.Der Analyst Ray Jia geht davon aus, dass die lokale Nachfrage in den kommenden Monaten durch saisonale Faktoren und eine stärkere Nachfrage nach Goldschmuck für Hochzeiten unterstützt werden wird, auch wenn der hohe lokale Goldpreis und der Wettbewerb um den Anteil der Reiseausgaben, der wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht habe, einen Dämpfer darstellen dürften.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de