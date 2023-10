Eureka Lithium erhält von der KRG Genehmigung für Explorations- und Bohrprogramme

Vancouver, 17. Oktober 2023 - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium, Eureka oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Regionalregierung von Kativik (KRG) in Nunavik die offizielle Genehmigung erhalten hat, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich eines ersten Bohrprogramms, auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Raglan West in Nunavik (Quebec) durchzuführen.Das Unternehmen hat gewissenhaft mit den örtlichen Gemeinden und Interessenvertretern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass seine Explorationsaktivitäten mit den kulturellen und ökologischen Werten von Nunavik in Einklang stehen. Das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung hat das Vertrauen und die Unterstützung der KRG gewonnen.Die Explorationsarbeiten des Unternehmens konzentrieren sich auf die Auffindung von Lithiummineralisierungen, einer wichtigen Komponente für Batterien für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energiespeicher. Die verantwortungsvolle Identifizierung potenzieller Lithiumvorkommen in Nunavik trägt zur nationalen Sicherheit Kanadas und der Vereinigten Staaten bei und könnte den Übergang zu einer nachhaltigen und grünen Energiezukunft unterstützen.Eureka Lithium Corp. fühlt sich geehrt, diese Genehmigung von der KRG erhalten zu haben, so Jeffrey Wilson, CEO von Eureka Lithium Corp. Unser Team setzt sich sehr dafür ein, Explorationsaktivitäten durchzuführen, die nicht nur unseren Interessengruppen zugutekommen, sondern auch das kulturelle und ökologische Erbe von Nunavik schützen. Wir freuen uns auf eine kooperative und erfolgreiche Partnerschaft mit der KRG und den lokalen Gemeinden.Eureka Lithium Corp. ist bestrebt, die Explorationsaktivitäten aufzunehmen, wobei Transparenz, Nachhaltigkeit und die Einbeziehung der Gemeinden weiterhin im Vordergrund stehen werden. Die Öffentlichkeit und die Interessengruppen werden regelmäßig über die Fortschritte der Explorationsinitiativen informiert.Die Regionalregierung von Kativik (KRG) vertritt die Interessen und Bestrebungen der Nunavik-Bevölkerung im Norden von Quebec. Die Mission der KRG besteht darin, das Wohlergehen der Nunavimmiut zu fördern, ihre Rechte zu schützen und zu ihren sozialen, kulturellen und politischen Zielen beizutragen.Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com (https://eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL: https://www.youtube.com/watch?v=9Vvm0zfNFp4Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation aufzurufen: https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_Q3_2023.pdfDer wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. 