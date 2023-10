Gold in Euro macht es spannend

Quelle Chart: stock3

Im Euro-Raum und als Euro-Anleger oder auch -Händler ergibt es durchaus Sinn, einmal auf die Notierungen des edlen Metalls in Euro zu schauen. Hierbei wird deutlich, dass sich das edle Metall sehr konstruktiv sowie gegenwärtig auch spannend verhält. Mit dem Pump vom letzten Freitag schossen die Notierungen in Richtung des Widerstands bei 1.848 EUR. Kurzfristig könnte es zu einer zwischengeschalteten Konsolidierung kommen, bevor es im weiteren Verlauf zu einem Angriff auf den Widerstand kommen dürfte. Ein Wochenschluss darüber verspricht weitere Zugewinne bis zum nominalen Hoch bei 1.901 EUR.Sollte sich eine größere Gegenbewegung abzeichnen, ist das Metall in Euro notierend bei 1.720 EUR abgesichert. Erst darunter müsste man mit einer weiteren Preisschwäche bis 1.653 EUR kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.