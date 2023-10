Schmutz, CO2-Erziehung & höchste Gefahr im Nahen Osten!

Es wird immer absurder: Reinigungspersonal kündigt oder denkt darüber nach, weil es ja Bürgergeld gibt, die ING-Bank will ihre Kundenbeziehungen von der "Klimafreundlichkeit" abhängig machen.Die Spannungen nehmen zu. Erstmals seit Jahrzehnten landen B52 Bomber in Südkorea. Im Nahost-Konflikt kündigt der Iran "Präventivmaßnahmen" an und daß man Israels Vorgehen im Gazastreiben nicht hinnehmen werde. Der ehemalige israelische Botschafter in Israel, Mil-Man, bezeichnet Rußland als feindliches Land, das enge Beziehungen zu Hamas unterhalte. Soll die Büchse der Pandora geöffent werden?China veröffentlich ein Weißbuch, spricht von Herausforderungen, die gemeinsam gelöst werden müßten. Vorsicht erscheint angebracht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)