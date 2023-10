Auswirkungen eines falschen Breakdowns bei Gold

Angesichts des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten und seiner überverkauften Lage stieg der Goldpreis am vergangenen Freitag auf fast 1.945 Dollar je Unze. Dieser Anstieg erfolgte einige Tage nach einem zinsbullischen Intraday-Reversal von 1.823 Dollar je Unze am 6. Oktober und einem Gap höher am 7. Oktober. Vor der Explosion am Freitag stieg der Goldpreis dann einige Tage lang weiter an. Im September brach der Goldpreis ein und verlor die Unterstützung bei 1.900 Dollar, wobei er den 40-monatigen gleitenden Durchschnitt und das 50%-Retracement um 1.850 Dollar je Unze verlor.Im nachstehenden Chart ist zu erkennen, dass der Goldpreis sein Band langfristiger gleitender Durchschnitte verloren hatte (seitlicher Pfeil), dass der Goldpreis im Vergleich zum S&P 500 auf einem 11-Monats-Tief und der Goldpreis im Vergleich zu ausländischen Währungen auf einem 8-Monats-Tief geschlossen hatte. Diese ersten Breakdowns wurden schnell wieder rückgängig gemacht, und ein Halten des Goldpreises über 1.900 Dollar würde einen falschen Durchbruch bestätigen. Sollte der Goldpreis gegenüber dem S&P 500 die rote Linie (roter Pfeil) überschreiten, könnte sich der Goldpreis nominal wieder auf 2.000 Dollar oder sogar 2.050 Dollar erholen.Ein weiterer Faktor, der Gold helfen wird, ist der Mangel an zinsbullischen Positionen und Spekulationen auf dem Markt. Der nachstehende Chart von Jason Goepfert von Sentimentrader.com stellt die Nettoposition von Gold und Managed Money dar. Managed Money ist Teil des Commitment-of-Traders-Berichts (CoT). Hedgefonds (in diesem Fall als Managed Money bekannt) waren vor einer Woche netto short bei Gold. Zu diesem Zeitpunkt war Gold nur noch 9% von einem Allzeithoch entfernt.Dies ist eine potenziell gefährliche Zeit für Goldbären. Die anhaltenden säkularen Bullenmärkte am Aktienmarkt und beim US-Dollar sowie der zweitstärkste Straffungszyklus der modernen Geschichte haben verhindert, dass Gold ausbricht. Dennoch ist Gold nach wie vor in unmittelbarer Nähe dieses Ausbruchs. Es ist nur 7% von einem neuen Allzeithoch entfernt, und der Verkaufsdruck dürfte in den kommenden Wochen geringer sein als im letzten Frühjahr und im Frühjahr 2022. Techniker haben ein Sprichwort. Aus falschen Bewegungen werden schnelle Bewegungen. Gold könnte seine Gewinne noch eine Weile verdauen, aber ein baldiger Anstieg auf 2.000 Dollar könnte zu einem baldigen Ausbruch führen. Diesen Ausbruch brauchen alle Bergbauunternehmen und Juniors.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 17. Oktober 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.