Gold- & Silbermarktupdate: Der Beginn einer deutlichen Bewegung?

Gold hatte am Freitag einen wirklich großen Aufwärtstag, und die zentrale Frage für Anleger in Gold, Silber und Edelmetallaktien ist, ob dies nur ein "Strohfeuer" war, das zu nichts Bedeutendem führen wird, oder ob es den Beginn einer viel größeren Bewegung markiert. Aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, geht man davon aus, dass Letzteres der Fall ist. Es liegt auf der Hand, dass zumindest ein Teil des großen Anstiegs am Freitag auf panikartige Eindeckungen durch "Dumb Money" zurückzuführen ist, das große Short-Positionen aufgebaut hatte und von den sich verschärfenden Problemen im Nahen Osten überrascht wurde.Das jüngste 6-Monatschart von Gold verdeutlicht diese Entwicklung, und wir können erkennen, dass der Goldpreis in der Nähe der Spitze des Dreiecks, aus dem er zuvor ausgebrochen war, auf einen ziemlich starken Widerstand stieß, wobei der starke Rückgang eine "Bärenfalle" schuf, in die die oben erwähnten "Dumb Money"-Shorts hineingesogen wurden. Aus technischer Sicht deuten das Ausmaß dieser Bewegung und das sie antreibende Volumen stark darauf hin, dass es sich um mehr als nur eine Erholung zur Deckung von Leerverkäufen handelt und dass sie den Beginn einer viel größeren Bewegung markiert.Die Argumente, die in der jüngsten Vergangenheit gegen Gold sprachen, sind die offensichtlichen: Wie kann man erwarten, dass es sich gut entwickelt, wenn sowohl der Dollar-Index als auch die Zinssätze ansteigen? Diese Argumente mögen zwar in gewissem Maße kurzfristig immer noch gültig sein, aber sie sind kurzsichtig, da sie nicht berücksichtigen, dass die Schuldenexplosion jetzt das Endstadium erreicht hat, in dem Kriege zum Teil als Verzweiflungstat angezettelt werden, um einen Vorwand zu haben, weitere Billionen Dollar in die Welt zu setzen, wobei die Staatsverschuldung jetzt etwa alle sechs Wochen um eine Billion Dollar steigt. Dies bedeutet entweder eine katastrophale plötzliche Kreditsperre oder eine weitere exponentielle Beschleunigung der Verschuldung im Stile Simbabwes bis hin zu einer extremen Hyperinflation.Letzteres ist der Weg des geringsten Widerstands, zumal die Zentralbanken umso stärker werden, je mehr Schulden sie machen. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Weg eingeschlagen wird, und da dies so ist, sollte selbst der starrsinnigste und dümmste Mensch in der Lage sein zu verstehen, dass ungedecktes Papiergeld völlig wertlos werden wird, und wenn diese 40-Watt-Glühbirne aufleuchtet, wird es den größten Ansturm auf Gold, Silber und andere Sachanlagen geben, den die Welt je gesehen hat. In Anbetracht der nunmehr vertikalen und endgültigen Ausweitung der Verschuldung könnte diese Erkenntnis eher früher als später eintreten und hat vielleicht sogar schon letzten Freitag begonnen.Wir sollten also abwarten, ob Gold über die obere Begrenzung des Dreiecks ausbrechen kann - wenn ja, steht wahrscheinlich eine große Bewegung bevor. Auf dem 5-Jahreschart von Gold können wir sehen, dass der Goldpreis seit Mitte 2020 in einer riesigen rechteckigen Handelsspanne gefangen ist. Es gibt eine klare Widerstandslinie an der Spitze des Musters, die sich auf 2.100 Dollar zubewegt und offensichtlich sehr wichtig ist. Ein schlüssiger Ausbruch über diesen Widerstand wäre eine stark bullische Entwicklung, die einen großen Vorstoß des Bullenmarktes einleiten dürfte, und angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs des Westens und seines dem Untergang geweihten Fiatgeldsystems dürfte diese Bewegung von epochalem Ausmaß sein.Auf dem 20-Jahreschart von Gold sieht die rechteckige Handelsspanne, die sich seit Mitte 2020 gebildet hat, wie ein potenzieller Höchststand aus, aber bei der Betrachtung dieses Charts sollten wir bedenken, dass der Preis, nur weil er sich kurz vor dem Höchststand befindet, nicht bedeutet, dass er nicht auch wieder nach oben ausbrechen kann. In Anbetracht der Tatsache, dass die Geldschöpfung weiterhin exponentiell ansteigt, was bedeutet, dass eine Hyperinflation unvermeidlich ist, ist es kaum wahrscheinlich, dass der nominale Goldpreis in Dollar deutlich fallen wird - im Gegenteil, es ist zu erwarten, dass er nach oben ausbricht und in unvorstellbare Höhen steigt, wenn die normale Bevölkerung haufenweise Fiatpapiere in Schubkarren packt, um sich ein Brot zu kaufen.