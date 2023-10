Von der Magna Carta zu Bitcoin: Die Entwicklung der Menschenrechte

Das Recht auf Privateigentum und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind grundlegende Menschenrechte, die jedoch - wie viele Menschen in Kanada, Europa und anderswo feststellen - zu den am stärksten gefährdeten Rechten gehören. Wenn wir nicht wachsam bleiben und diese Rechte als selbstverständlich ansehen, laufen wir Gefahr, das Privileg zu verlieren, unser eigenes Eigentum zu besitzen und unsere eigenen Gedanken und Meinungen zu äußern. Das sagten Konferenzbesucher, die so freundlich waren, sich nach meinem Vortrag letzte Woche bei Bitcoin Amsterdam, Europas größter Bitcoin-Veranstaltung, mit mir zu unterhalten.Ich sprach über die Unterschiede zwischen Gewohnheitsrecht und Zivilrecht, wobei ich zwei Inselstaaten - Singapur und Kuba - als Fallstudien für beide Rechtssysteme verwendete. Als ehemalige britische Kolonie hat Singapur das Gewohnheitsrecht und die freien Märkte übernommen und konnte so sein Pro-Kopf-BIP von etwa 3.600 Dollar zu Beginn der jahrzehntelangen Herrschaft von Lee Kuan Yew auf ein Niveau über dem der USA steigern. Im gleichen Zeitraum hat Fidel Castros Kuba - das durch eine zentralisierte/kommunistische Wirtschaft, strenge staatliche Kontrollen und fehlende wirtschaftliche Diversifizierung zurückgehalten wird - so gut wie kein Wachstum erlebt.Während meiner Präsentation habe ich den Weg des Gewohnheitsrechts von der Unterzeichnung der Magna Carta im Jahr 1215 bis zur Ratifizierung der U.S. Bill of Rights im Jahr 1791 und schließlich bis zur Veröffentlichung des Bitcoin-White-Papers im Jahr 2008 nachgezeichnet. Denken Sie darüber nach: Die Magna Carta sollte in erster Linie verhindern, dass Könige ihre Macht missbrauchen und sich ungerechtfertigterweise das Privateigentum ihrer Untertanen aneignen. In ähnlicher Weise wurde Bitcoin geschaffen, um das Vermögen des Einzelnen im digitalen Zeitalter zu schützen.Während ersteres den Grundstein für die Rechtsstaatlichkeit und die Rechte des Einzelnen gegenüber einer zentralisierten Macht legte, zielt letzteres darauf ab, diese Grundsätze auf den Bereich der digitalen Finanzen und darüber hinaus auszuweiten. Es sollte daher nicht überraschen, dass Bitcoin-Konferenzen in der Regel Menschenrechtsaktivisten wie Alex Gladstein von der Human Rights Foundation (HRF), die togoische Schriftstellerin Farida Nabourema, den nordkoreanischen Überläufer Yeonmi Park und andere anziehen.Trotz dieser Leitplanken machen sich viele Menschen Sorgen, dass ihre Grundrechte bedroht sind - und in einigen sehr bemerkenswerten Fällen ist das auch der Fall. In den letzten Jahren wurden die Bankkonten ganz normaler Kanadier eingefroren, weil sie legal gegen Impfvorschriften protestiert haben. Ihnen wurden strengere Vorschriften und die Zensur von Online-Inhalten auferlegt, und in jüngster Zeit haben sie erlebt, dass globale Nachrichtenanbieter den Zugang zu kanadischen Nutzern beschränken.Hier in den Niederlanden, dem zweitgrößten Lebensmittelexporteur der Welt, versammelten sich im März Landwirte, um gegen das drakonische Vorgehen der Regierung gegen Stickstoffemissionen zu protestieren, da sie befürchteten, dass dies zur Keulung Tausender von Rindern führen würde. Die irischen Landwirte sahen sich im Juli gezwungen, das Gleiche zu tun. Unterdessen wächst die Sorge, dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) eines Tages zur Überwachung und Kontrolle des Ausgabeverhaltens der Menschen eingesetzt werden. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), gab dies bereits im April zu und sagte, dass CBDCs den Regierungen ein gewisses Maß an "Kontrolle" geben würden.Diese Beispiele stehen für Verstöße gegen den sprichwörtlichen Gesellschaftsvertrag in den meisten Ländern mit hohem Einkommen. In vielen Teilen des so genannten Globalen Südens ist die Lage sogar noch schlimmer. Dort treiben eklatante Menschenrechtsverletzungen, Währungszusammenbrüche und politische Instabilität die Menschen dazu, auf der Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben aus ihrer Heimat zu fliehen. Warum sonst tauchen Rekordzahlen von venezolanischen Asylbewerbern an der Grenze zwischen den USA und Mexiko auf und werden riesige Wellen von Nordafrikanern an den Ufern Italiens angeschwemmt?"Bitcoin bringt das in Ordnung" ist ein gängiger Refrain auf Konferenzen wie der in Amsterdam. Der digitale Vermögenswert mag sich nicht als das Allheilmittel erweisen, das viele seiner größten Befürworter behaupten, aber sein dezentraler Charakter, seine Widerstandsfähigkeit gegen Zensur und seine Fähigkeit, den Einzelnen angesichts zunehmender staatlicher Kontrollen zu stärken, können nicht ignoriert werden.Da immer mehr Menschen von den traditionellen Systemen desillusioniert sind, wird die Attraktivität dezentraler Alternativen wie Bitcoin deutlich. Das gilt besonders jetzt, da es Anzeichen dafür gibt, dass wir in eine Ära der Stagflation im Stil der 1970er Jahre eintreten könnten (hohe Inflation gepaart mit hoher Arbeitslosigkeit), ausgelöst durch hartnäckige Verbraucherpreise, steigende Anleiherenditen, steigende Ölkosten, Arbeiterstreiks, Rekordverschuldung, unerwartete chinesische Schwäche, eine nicht funktionierende US-Regierung und zwei internationale Kriege.Die Parallelen sind in der Tat frappierend. Im Oktober 1973 griffen ägyptische und syrische Streitkräfte unerwartet Israel an, um Gebiete zurückzuerobern, die sie nur sechs Jahre zuvor an das Land verloren hatten. Der kurze, aber blutige Konflikt, der am Jom Kippur, dem heiligsten Tag des jüdischen Jahres, begann, hatte erhebliche wirtschaftliche Folgen, darunter die erste von zwei großen Ölkrisen der 1970er Jahre, eine weltweite Rezession und ein Jahrzehnt der Stagflation.Fast genau 50 Jahre später findet ein ähnlicher Kampf statt, nachdem militante Hamas-Kämpfer in einem überraschend gut organisierten Angriff die Grenze Israels zum Gazastreifen durchbrochen, zum ersten Mal überhaupt eine Reihe israelischer Siedlungen erobert und Soldaten und Zivilisten als Geiseln genommen haben. Kann man angesichts der Warnung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor einem "langen und schwierigen Krieg" mit den gleichen globalen Folgen rechnen wie zuvor?Die Analysten der Deutschen Bank scheinen dies zu glauben. Die Bank prognostiziert für das erste Quartal 2024 eine leichte Rezession in den USA, da unter anderem die geopolitischen Risiken erhöht bleiben und die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben. In seinem letzte Woche veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick sagt der Internationale Währungsfonds (IWF) ebenfalls ein geringeres Wirtschaftswachstum voraus und fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die Defizitausgaben zu senken. Dadurch, so der IWF, würden die Zentralbanken bei ihrer Aufgabe, die Inflation einzudämmen, etwas entlastet.Eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft nicht für alle funktioniert, ist der historische Rückgang der Erschwinglichkeit von Wohnraum in den USA. Mit Hypothekenzinsen für 30-jährige Darlehen, die in einigen Fällen über 8% liegen, ist es für viele Amerikaner unerschwinglich, ein eigenes Haus zu besitzen. Nach Angaben des Immobiliendatenanbieters ATTOM sind Einfamilienhäuser in sage und schreibe 99% der US-Bezirke für den durchschnittlichen Amerikaner mit einem Einkommen von etwa 75.000 Dollar unerschwinglich.Werfen Sie einen Blick auf den folgenden Chart. Nach Angaben der National Association of Realtors (NAR) ist die Erschwinglichkeit von Wohnraum zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit sogar unter die magische 100er-Linie gefallen. (Ein Wert von 100 bedeutet, dass eine Familie mit einem mittleren Einkommen gerade genug verdient, um sich ein neues Haus leisten zu können. Ein Wert darunter bedeutet, dass neue Häuser nicht mehr erschwinglich sind.)Faktoren wie der Anstieg der Immobilienpreise und der Hypothekenzinsen haben laut ATTOM dazu geführt, dass der Standardanteil der Löhne und Gehälter, der für den Erwerb von Wohneigentum erforderlich ist, auf 35% gestiegen ist. Dies ist deutlich höher als die konventionellen Kreditvergabestandards, die ein Verhältnis von Schulden zu Einkommen von 28% empfehlen. Die Grundkosten für Wohneigentum verschlingen inzwischen mehr als ein Drittel des Durchschnittslohns.Die Lehren der Geschichte, ob aus der Magna Carta oder den Ereignissen der 1970er Jahre, erinnern uns an die zyklische Natur gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen. Wie ich bereits sagte, mag Bitcoin keine magische Lösung für all unsere Probleme sein, aber ich glaube, dass er ein Werkzeug darstellt, um unsere Freiheiten und unser Vermögen in einer unvorhersehbaren Landschaft zu schützen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 16. Oktober 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.