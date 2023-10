Wir sind in großer finanzieller Gefahr  David Tice

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit David Tice über die Entdollarisierung und die Eskalation geopolitischer Spannungen. Der Senior Advisor für den Ranger Equity Bear ETF (HDGE) fürchtet, dass die Entwicklungen der vergangenen Monate – die Instabilität der Wirtschaft in Verbindung mit den erhöhten geopolitischen Spannungen – die Bühne für einen massiven globalen Konflikt bereiten könnten."Ich denke, wir sind in großer Gefahr […] und wenn man sich ansieht, was geopolitisch vor sich geht, haben wir Russland gegen die Ukraine, wir werden bald China gegen Taiwan haben, und dann die Hisbollah gegen Israel. Dies ist also ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. […] Es könnte zu einer massiven Explosion kommen," so Tice.Der Finanzexperte glaubt zudem, dass eine Rezession vor Jahresende unvermeidlich ist, sobald die Auswirkungen der Zinserhöhungen der Federal Reserve die Wirtschaft erreicht haben: "Ich glaube, der Konsens hat eine weiche Landung bekommen. Ich denke, das ist lächerlich. Wir sprechen von einer Verzögerung zwischen der Straffung und einer eventuellen Rezession. Aber eine Rezession ist im Kommen. […] Und sie wird bis Ende des Jahres da sein.Tice bezeichnet sich selbst weiterhin als Goldbulle und glaubt, dass der Preis unterdrückt wird. Er verweist auf das "Smart Money" als Hauptgrund für die jüngste Preisentwicklung im Edelmetallsektor.: "Die Wall Street macht mehr Geld, wenn die Finanzmärkte stark sind, und Gold ist tendenziell der Feind der Finanzmärkte. Im Grunde genommen möchten die Zentralbanker die Dinge ohne Gold regeln können.[…] Sicherlich kaufen die Zentralbanken weltweit immer mehr Gold".© Redaktion GoldSeiten.de