Nach Schlag gegen Krankenhaus in Gaza: Goldpreis steigt aufgrund Nachfrage nach sicheren Häfen

Die Goldpreise sind in der vergangenen Nacht ein 1-Monats-Hoch gestiegen, nachdem eine tödliche Explosion im Gazastreifen die Angst vor einer Eskalation des regionalen Konflikts schürte. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . Gold gilt als sicherer Hafen bei Kriegsrisiken.Hunderte von Menschen wurden den Angaben zufolge am Dienstag bei einer Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet, wie palästinensische Beamte mitteilten, was Proteste im Westjordanland und im gesamten Nahen Osten auslöste.Laut Kelvin Wong, leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA, profitierte der Goldpreis von einer Kombination aus geopolitischen Risikoprämien aufgrund der Befürchtung eines anhaltenden Konflikts, einer Dynamik nach dem Durchbruch über wichtige technische Niveaus und Stagflationsrisiken aufgrund hoher Ölpreise."Angesichts der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind die Zuflüsse in sichere Häfen nach wie vor der wichtigste Katalysator für den Goldpreis", wird zudem IG-Marktstratege Yeap Jun Rong zitiert. "Die Risiken einer weiteren Eskalation des Konflikts könnten die Preise vorerst stützen, aber die Marke von 1.945 $ könnte sich als entscheidender Widerstand erweisen, den es zu überwinden gilt."Der Goldpreis ist seit Aufflammen des Konflikts um etwa 100 USD gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de